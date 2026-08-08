Руски удар погуби тригодишно дете край Киев

Четирима души, сред които тригодишно дете, загинаха при нова масирана руска атака срещу Киев и областта през нощта. Момчето и неговите баба и дядо са убити, след като дронове разрушили дома им в района на Бровари, а трима техни близки и съсед са настанени в болница.

В самата украинска столица е загинал още един човек при удар със шест балистични ракети, съобщи президентът Володимир Зеленски. Украинските власти отново предупреждават, че недостигът на ракети прехващачи за системите "Пейтриът" оставя опасни пробойни в защитата срещу балистичните удари.

Домът им беше сринат от дронове

Трагедията се разиграла рано сутринта в село Пухивка в района на Бровари, североизточно от Киев. Руски дронове разрушили двуетажната къща на семейството и предизвикали пожар.

Под отломките загинали възрастна двойка и тригодишният им внук. Трима други членове на семейството и съсед, притекъл се на помощ, са били откарани в болница.

Украинските Военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла през нощта 151 дрона, от които 135 са били свалени или обезвредени. Атаката е включвала още шест балистични ракети и други управляеми боеприпаси.

В Киев Зеленски съобщи за още една жертва при удар, който по думите му е бил насочен срещу гражданска инфраструктура. Москва продължава да твърди, че руските сили атакуват военни цели, а не цивилни обекти.

"Пейтриът" се превръща в критичния проблем

Новата атака отново извади на преден план все по-острия недостиг на ракети за американските системи "Пейтриът". Те остават основното средство на Украйна за прехващане на руските балистични ракети, но запасите от прехващачи са силно ограничени.

Според данни, цитирани от Ройтерс, през юли украинската противовъздушна отбрана е успяла да прехване едва 29 от 195 изстреляни балистични ракети. Недостигът се задълбочава и от огромното потребление на подобни боеприпаси във войната с Иран.

Зеленски настоява САЩ и останалите партньори да изпратят още ракети прехващачи. Като алтернатива Киев иска възможност да произвежда боеприпаси за "Пейтриът" в Украйна, както и достъп до системата "Старлинк" за подпомагане на удари срещу руски ракетни установки.

След последната атака украинският президент поиска и нови санкции, които да затруднят производството на руски балистични ракети, както и допълнителни "антибалистични възможности" и ракети прехващачи.

Украйна отвръща по руските рафинерии

Паралелно с руските удари Украйна продължава кампанията си срещу петролни и промишлени обекти на руска територия. При пожар в рафинерията в Илск, Краснодарски край, има ранени, а удари са отчетени и в Самарска област.

Ройтерс съобщава, че пожари са избухнали в районите на рафинериите в Илск и Сизран. Киев засилва атаките срещу руската петролна инфраструктура с обяснението, че цели да намали приходите и ресурсите, с които Москва финансира войната.

Ескалацията съвпадна и с първото официално посещение на Зеленски в Сърбия. Украинският президент пристигна в Белград на 7 август за разговори със сръбския президент Александър Вучич и други представители на властта по въпросите на сигурността, икономическото сътрудничество и европейската интеграция.