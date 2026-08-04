Иран на крачка да удари Украйна по три цели

Иран е бил готов да нанесе пряк военен удар по три цели на украинска територия, но е отменил атаката в последния момент. Това твърди високопоставеният ирански представител и военен съветник Мохсен Резаи, цитиран от „Инет Глобал“. По думите му Киев сам потърсил Техеран и признал, че атаката срещу ирански кораб в Каспийско море е била грешка. Не се съобщава кои украински обекти са били набелязани и какво оръжие е планирал да използва Иран.

Всичко беше готово

„Бяхме готови да ударим три цели на украинска територия, но след като страната се извини, прекратихме атаката“, заяви Мохсен Резаи.

Според него иранските военни вече били приключили подготовката за нападението. Той твърди, че Украйна първа се е свързала с Техеран след удара срещу иранския търговски кораб в Каспийско море.

„Те самите се свързаха с нас и казаха: „Това беше грешка, ние направихме грешка“, разказа Резаи.

Твърдението, че ударът е бил напълно подготвен, засега не е потвърдено независимо. Иранският съветник не разкри какви са били трите цели, в кои части на Украйна се намират и дали Техеран е възнамерявал да използва ракети, дронове или друго оръжие. „Йнет Глобал“ също представя думите му като твърдение на иранската страна.

Един телефонен разговор спрял ескалацията

Украинската страна не е потвърдила публично, че е отправила официално извинение в посочената от Резаи форма. Външният министър Андрий Сибига обаче действително е разговарял с иранския си колега Абас Арагчи след инцидента.

Според „Ройтерс“ Сибига уверил Арагчи, че ударът срещу иранския кораб не е бил преднамерен и Киев не търси ескалация. Украинският министър заявил, че действията на страната му са насочени към защита от руската агресия и не целят цивилни плавателни съдове или хора.

Сибига едновременно предупредил Иран да не предприема действия, които могат да разширят конфликта, и призовал Техеран да прекрати всякаква подкрепа за Русия във войната.

Арагчи отговорил, че Иран също не желае ескалация, но няма да приеме атаки срещу свои граждани и интереси. Той настоял да бъдат компенсирани понесените загуби.

Думите на Резаи показват колко близо може да са били двете държави до директен военен сблъсък. Подобна атака би означавала, че Иран вече не само е обвиняван в косвена подкрепа за Москва, а открито нанася удари на украинска територия.

Смъртоносният удар в Каспийско море

Кризата започна на 25 юли, когато ирански търговски кораб беше поразен в Каспийско море. Експлозията уби един моряк и рани друг, съобщиха иранското външно министерство и държавната агенция ИРНА.

Техеран определи случилото се като „враждебна и престъпна“ атака и извика украинския шарже д'афер, за да му връчи официален протест. Иран обвини Киев, че се опитва да разшири географски войната и заяви, че ще защитава националните си интереси.

Тялото на загиналия моряк и останалите членове на екипажа се върнаха в Иран на 2 август, съобщи полуофициалната агенция ИСНА, цитирана от „Ройтерс“.

Иран настоява, че поразеният плавателен съд е бил обикновен търговски кораб. Украйна представя различна версия.

Президентът Володимир Зеленски съобщи в Екс, че украинските сили са ударили руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран. Киев не обяви официално дали точно корабът, на който загина иранският моряк, е превозвал подобен товар.

Две войни можеха да се слеят в една

От началото на руската инвазия Украйна е подложена на масирани атаки с дронове, разработени по ирански модел. Именно това е един от основните източници на напрежение между Киев и Техеран.

Иран отрича да е страна във войната между Русия и Украйна. Киев обаче многократно обвинява Техеран, че подпомага руските удари, докато Москва използва и произвежда безпилотни апарати с ирански произход.

Напрежението се засили допълнително, след като Зеленски обвини Русия, че предоставя на Иран сателитни изображения на американски военни обекти и бази в държави от Близкия изток. Според него има връзка между руското наблюдение и последвалите ирански удари, макар Москва и Техеран да не признават подобна координация.

Засега трите предполагаеми мишени в Украйна остават тайна. Не е известно дали планът действително е бил одобрен на най-високо ниво или думите на Резаи са част от демонстрация на сила след унизителния за Техеран удар в Каспийско море.

Сигурното е, че смъртта на един моряк е предизвикала подготовка, която според иранския съветник е можела да превърне Украйна и Иран в преки противници. А границата между дипломатическата криза и нов фронт във войната този път може да е била само един телефонен разговор.