Свят

Тръмп отправи най-жестокото си предупреждение към Иран!

Той определи ръководството в Техеран като „невероятно лицемерно“

Тръмп отправи най-жестокото си предупреждение към Иран!
Снимка: БТА
04 авг 26 | 7:28
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи ново остро предупреждение към Иран, заявявайки, че страната е изправена пред последна възможност да постигне споразумение със Съединените щати, преди да последват тежки военни действия, предаде Ройтерс.

„Мисля, че може би ще постигнем нещо, но искам да им дам всеки възможен последен шанс преди обезглавяването“, каза Тръмп, като отново заплаши Техеран с мащабна военна атака, ако не бъде постигната договореност.

Изявлението идва само часове след като иранските власти категорично отрекоха да се водят каквито и да било преговори със САЩ.

В отговор американският президент разкритикува остро ръководството в Техеран, което определи като „невероятно лицемерно“.

Попитан от журналисти дали между двете държави все пак има дипломатически контакти, Тръмп увери, че преговорите продължават и в момента.

По думите му разговорите се водят по настояване на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и други държави от региона, които се опитват да предотвратят нова ескалация на конфликта.

„Това е последният им шанс да подпишат добро споразумение“, заяви американският президент, визирайки Иран.

Напрежението между Вашингтон и Техеран остава изключително високо, след като през последните седмици двете страни си размениха военни удари, а кризата около Ормузкия проток продължава да тревожи международната общност и световните енергийни пазари.

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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2 Коментара
Chovek
преди 1 час

Porednia pozor!

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миролюбци с бомби
преди 32 минути

Единственият печеливш от тази война е Сатаняху! Ако войната спре, той ще падне от власт и ще го съдят! Затова продължава да заблуждава Тръмп и да го води за носа!

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