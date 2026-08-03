Изтече таен имейл от американската армия как да ударят Иран

Американското Централно командване (CENTCOM), което ръководи военните операции на САЩ в Близкия изток, е поискало от свои анализатори да предложат „нови, креативни и нестандартни начини“ за оказване на натиск върху Иран. Това съобщава CNN, позовавайки се на два източника, запознати със случая.

Според информацията високопоставен офицер от разузнавателното звено на CENTCOM е изпратил таен мейл до широк кръг военни анализатори с необичаен призив за идеи.

„Търсим нови, креативни и нестандартни начини да окажем натиск и да накажем Иран“, се казва в съобщението.

По данни на медията подобен тип „мозъчна атака“ чрез електронна поща е необичайна практика за американските военни и показва, че традиционните варианти за действие постепенно се изчерпват, а стратегията спрямо Техеран се преосмисля.

Имейлът е изпратен още преди президентът Доналд Тръмп да заплаши с нови удари срещу Иран, които впоследствие отмени след разговори с регионални съюзници, сред които престолонаследникът на Саудитска Арабия.

В продължение на седмици Съединените щати нанасят въздушни удари по ирански цели с надеждата да ограничат способността на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток и да го принудят да се върне на масата за преговори. Въпреки това, засега няма признаци за дипломатически пробив.

Според CNN американските военни вече са разработили варианти за нови атаки срещу обекти като Пикекс Маунтин и други предполагаеми ядрени съоръжения. Източници на медията обаче признават, че дори най-мощните конвенционални оръжия трудно биха унищожили подобни цели, тъй като те се намират дълбоко под земята. По тази причина окончателното им ликвидиране би изисквало и сухопътна операция – сценарий, който Доналд Тръмп засега не желае да предприеме.

Междувременно американското разузнаване също е стигнало до извода, че настоящата въздушна кампания едва ли ще промени позицията на Иран по време на преговорите. Подобно мнение изрази публично и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

„Военновъздушната мощ има своите ограничения“, заяви той пред американски законодатели.

Според източници на CNN пред Белия дом остават все по-малко възможности. Една от тях е нова серия от масирани въздушни удари, друга – ограничени символични атаки с политически ефект. Разглежда се и вариант за изпращане на американски сухопътни части, но той се оценява като изключително рисков и противоречи на предизборните обещания на Тръмп да не въвлича страната в нови продължителни войни. В същото време запазването на сегашната ситуация означава конфликтът да продължи с нови взаимни удари между Вашингтон и Техеран, което може да доведе до още американски жертви и да остави Ормузкия проток в постоянна криза.

Самият Доналд Тръмп заяви, че все още предпочита да бъде постигнато споразумение, но предупреди, че ако това не стане, Съединените щати са готови да нанесат нови тежки удари.