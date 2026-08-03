Тайната лятна резиденция на Си Дзинпин! Мястото, където се решава бъдещето

Докато част от най-влиятелните хора в света прекарват лятото в Сен Тропе или Монако, китайският президент Си Дзинпин следва съвсем различна традиция.

Вместо луксозни яхти и петзвездни курорти, политическият елит на Китай всяка година се оттегля в Бейдайхъ – скромен морски курорт на около 300 километра източно от Пекин, който повече от 70 години е своеобразната лятна столица на Китайската комунистическа партия.

Курорт, обвит в пълна тайна

Никой официално не съобщава кога започва престоят на държавното ръководство.

Още през юли обаче мерките за сигурност рязко се затягат. Полетите с дронове се забраняват, туристите не могат да се качват на балони с горещ въздух или да правят частни разходки с лодки край брега.

След това, обикновено в началото на август, Си Дзинпин и най-близките му съратници изчезват от публичното пространство, разказва CNN.

По традиция китайските лидери прекарват в Бейдайхъ между 10 и 14 дни, като през този период почти не се появяват публично, освен при извънредни ситуации като природни бедствия.

Скромен курорт вместо лукс

За разлика от западните лидери, които често избират престижни морски дестинации, китайското партийно ръководство почива сред сиви вили в съветски стил, санаториуми и обикновени плажове.

Историкът Рана Митър обяснява, че изборът не е случаен.

Според него мястото символизира посланието на Си Дзинпин за скромност и борба с корупцията.

„Те не искат да изглежда, че почиват на луксозни места, където подобно поведение би могло да се свърже с корупция. Именно затова Бейдайхъ изпраща съвсем различен политически сигнал“, казва той пред CNN.

Където Мао Зедун пише история

Традицията започва още през 1953 година, когато Мао Дзедун избира Бейдайхъ за свое лятно работно място.

По онова време Пекин няма климатици, а жегите са непоносими. Близостта до столицата превръща морския курорт в идеално място за срещи на най-висшето партийно ръководство.

Именно тук през 1958 година Мао взема едно от най-съдбоносните решения в историята на Китай – старта на кампанията „Големият скок напред“, която по-късно води до катастрофален глад и смъртта на милиони хора.

След Културната революция срещите временно са прекратени, но след смъртта на Мао през 1976 г. традицията е възстановена.

Днес всичко остава загадка

Според анализатори ролята на Бейдайхъ постепенно се е променила.

Докато в миналото там открито са се обсъждали ключови политически решения, при управлението на Си Дзинпин всичко е далеч по-потайно.

Не е известно какви срещи се провеждат, нито какви решения се вземат.

Всяка година обаче началникът на президентската канцелария Цай Ци събира в Бейдайхъ десетки водещи китайски учени, които обсъждат национални приоритети, включително развитието на изкуствения интелект.

Място, пропито с история

Бейдайхъ е свързан с властта още от древността.

Според историческите хроники през 221 г. пр.н.е. първият китайски император Цин Шъхуан преминава през района, търсейки легендарния остров на безсмъртните.

В края на XIX век мястото се превръща в модерен морски курорт, а през първата половина на XX век там изграждат летни резиденции висши китайски политици и чуждестранни дипломати.

След идването на комунистите на власт през 1949 г. вилите са национализирани и превърнати в почивни бази за партийния елит.

Сред тях са и прочутите Вила №1 и Вила №99, които Мао Дзедун използва като свои летни резиденции.

Днес Бейдайхъ продължава да привлича около 50 милиона китайски туристи годишно, но зад спокойните плажове и скромните санаториуми продължава да се крие една от най-големите политически тайни на съвременен Китай.