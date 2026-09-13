Историческа визита: Си Дзинпин пристигна в Египет
Очаква се по-късно този месец Си да посети Индия и САЩ
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Очаква се по-късно този месец Си да посети Индия и САЩ
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