Изненада! Какво поиска Си Дзинпин от жените

Въпреки предразсъдъците на доста лидери за участието на жените във властта, китайският направи призив към жените.

Китайският президент Си Дзинпин призова за по-голямо представителство на жените в политиката и управлението, съобщава Ройтерс. Той отбеляза, че това би гарантирало, че равенството между половете е наистина интернализирано в обществото.

Си Дзинпин взе участие в "Среща на световните лидери за жените", проведена съвместно с ООН в Пекин. Тя има за цел да подобри развитието на жените в световен мащаб, равенството между половете и всестранното им развитие. В срещата взеха участие лидери от Исландия, Шри Ланка, Гана, Доминика и Мозамбик.

Според китайският лидер страните трябва да разширят каналите за участие на жените в политическия процес и вземането на решения и да насърчат широкото участие на жените в националното и социалното управление. По думите му мирът и стабилността са предпоставки за всестранното развитие на жените.

Срещата на върха се провежда в момент, когато Китай е постигнал голям напредък в образованието на жените, които представляват около 50% от студентите във висшето образование и около 43% от общото заето население. Липсата на жени политици по високите постове обаче изглежда противоречи на широкия стремеж на Комунистическата партия за увеличаване на женското представителство.

Липсата на жени сред висшето ръководство на Китай е обезпокоителна, заяви Организацията на обединените нации през 2023 г., като препоръча на Китай да приеме законови квоти и система за равенство между половете, за да се ускори равното представителство на жените в управлението.

През 2022 г. Китай за първи път от 20 години нямаше жена сред 24-те членове на политбюро на страната. Нямаше дами и сред седемте членове на постоянния комитет на политбюро. Десетгодишното управление на Си Дзинпин като генерален секретар на партията е довело до намаляване на броя на жените в политиката и елитни правителствени роли, а разликите между половете в работната сила се разширяват, твърдят академици и активисти.

През 2023 г. Си Дзинпин обяви, че жените имат ключова роля и трябва да установят нова тенденция на семейството, тъй като нацията се бори със застаряващото население и рекордния спад в раждаемостта. Той посочи, че добрата работа на жените е свързана не само със собственото им развитие, но и със семейна хармония, социална хармония, национално развитие и национален прогрес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com