Турция и Малайзия с ново стратегическо сътрудничество

Турция и Малайзия установиха ново стратегическо сътрудничество на високо равнище по време на посещение на премиера на Малайзия Ануар Ибрахим в Анкара, а турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви амбициозната цел за двустранна търговия в размер на 10 милиарда долара и разширяване на отбранителното сътрудничество между двете страни, съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Двамата лидери проведоха първата среща на Съвета за стратегическо сътрудничество на високо равнище, по време на която подписаха споразумения в областта на образованието, инвестициите, отбранителното оборудване и технологиите, а Ердоган изрази увереност, че съвместните усилия ще повишат обема на търговията до поставената цел, като изтъкна историческите основи на турско-малайзийските отношения.

На съвместна пресконференция с Ануар Ибрахим в Анкара днес Ердоган каза, че Турция ще продължи до анализира съвместните стъпки, които може да предприеме с Малайзия в областта на отбранителната индустрия, водена от принципа на взаимната изгода, предаде Анадолската агенция.

Като напомни за посещението си в Куала Лумпур през февруари миналата година, когато двете страни се договориха да проведат среща на Съвета за стратегическо сътрудничество на високо равнище, Ердоган каза, че първата такава среща се е състояла днес. Той също така изрази желание Малайзия да увеличи инвестициите си в Турция.

Ердоган посочи, че двамата са обменили мнения по глобални теми, като добави, че Анкара и Куала Лумпур споделят сходни възгледи по тези въпроси.

"По-специално ние ще продължим да следим внимателно Газа", посочи още турският лидер.

Турция придава значение на сътрудничеството си със страните от региона и с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в рамките на Подновената инициатива за Азия на Анкара, която беше стартирана през 2019 г., посочи Ердоган.

Той също така оцени приноса на Ануар за деескалацията на напрежението между Тайланд и Камбоджа.

От своя страна премиерът на Малайзия благодари на турския президент за "смелото му лидерство не само в Турция, но и в мюсюлманския свят като цяло".

Той също така даде висока оценка на капацитета на турския народ и индустрията на страната в областта на науката и технологиите, посочва агенцията.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com