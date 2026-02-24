Кървава вендета след смъртта на Ел Менчо: Мексико под военна блокада

Смъртта на един от най-издирваните наркобосове в Мексико отприщи вълна от насилие, която разтърси поне 20 щата. Държавата отговори с армия.

Мексико е разположило хиляди войници, за да засили сигурността, след като вълна от насилие избухна след смъртта на влиятелен наркобарон, заяви министърът на сигурността на страната, предава BBC.

Министърът на отбраната Рикардо Тревиля заяви, че в понеделник в Западно Мексико са изпратени допълнителни 2500 войници, като правителството съобщава, че от неделя насам общо са разположени около 9500 войници.

Най-малко 20 щата са свидетели на вълнения, откакто Немесио Осегера Сервантес - по-известен като "Ел Менчо" - почина в ареста в неделя, малко след като беше заловен от мексиканските специални части в щата Халиско.

Картелът „Ново поколение Халиско“ (CJNG) е една от най-страшните престъпни организации в Мексико, а лидерът му е най-издирваният човек в страната.

Най-малко 25 членове на Националната гвардия на Мексико са загинали в щата Халиско от избухването на насилието, съобщи министърът на сигурността на страната.

Според министъра на отбраната Тревиля, Ел Менчо е бил заловен, след като силите са проследили романтична партньорка, с която се е срещал.

Наркобосът е бил сериозно ранен при престрелка между бодигардовете си и военните командоси, разположени да го заловят, и е починал, докато военните са го транспортирали от град Тапалпа до столицата Мексико Сити.

Най-малко шестима от охранителите на Ел Менчо също бяха убити при операцията, а трима членове на мексиканската армия бяха ранени, съобщи министерството на отбраната.

Министърът на сигурността Омар Гарсия Харфуч заяви, че затворнически надзирател, член на държавната прокуратура и 30 членове на престъпната организация на Ел Менчо са били убити по време на безредиците след смъртта му, според информационната агенция AFP.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум похвали операцията на армията, довела до смъртта на Ел Менчо, и заяви, че неин приоритет е да гарантира мира и сигурността в цялата страна.

„Има спокойствие, има правителство, има въоръжени сили и има много координация“, каза Шейнбаум.

С разпространението на новината за смъртта на Ел Менчо, членове на картела му предприеха атаки в много градове, където CJGN е активна.

В някои градове те блокираха пътища, като хвърляха шипове и пирони по асфалта - в други реквизираха автобуси и други превозни средства, след което ги подпалваха по средата на пътя.

Шейнбаум каза, че пътните блокади са били премахнати до понеделник сутринта.

Въпреки това, десетки банки и местни фирми са пострадали, след като са били подпалени от членове на картела.

Видеоклипове, споделени в социалните мрежи показват туристи, които наблюдават от басейн как военен хеликоптер лети ниско над хотела им и дим, издигащ се от сгради в град Пуерто Валярта в щата Халиско.

В много градове улиците бяха пусти в неделя, тъй като местните власти предупредиха жителите да потърсят подслон по домовете си.

Има и видеоклипове от сблъсъци между членове на картела и Националната гвардия на Мексико в град Сан Исидро, северно от столицата на щата Халиско, Гуадалахара, от неделя.

Едно видео показва въоръжен човек, който стреля по няколко коли, докато други изображения показват най-малко четири тела, повалени от кола.

Видеонаблюдение от близък ресторант показва как превозно средство се блъска в камион на Националната гвардия, докато членове на картела стрелят по него около 11:00 часа местно време (05:00 GMT).

Националната гвардия не е разкрила никакви подробности за инцидента.





