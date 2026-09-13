Тръмп обяви, че САЩ са елиминирали боса на наркокартел
Той отбеляза изрично, че ударът е нанесен в "тясна координация" с Венецуела
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Той отбеляза изрично, че ударът е нанесен в "тясна координация" с Венецуела
Открит е на границата на САЩ и Мексико
20 щата са разтърсени
Призоваха хората да стоят у дома, няма транспорт
Гонсалито беше издирван от американските власти за трафик на наркотици
От септември 2022 г. сънародникът ни Петър Мирчев и трима африканци са работели за картела "Халиско"
Голям скандал направи Сали Бериша
Разбиха мощен международен наркокартел
Униформените били обстрелвани в щата Мичоакан Най-малко 43 души бяха убити в западната част на Мексико в престрелка между спецчастите и предполагаеми...
Мексико. 42 трупа са открити в масови гробове в Западно Мексико, съобщи CNN, цитирайки главния прокурор на страната. Много от телата имат рани от курш...
Ла Барка. Най-малко 33 осакатени тела бяха открити заровени в район в западната част на Мексико, която често става поле за саморазправа между наркокар...
Красавицата пътувала в кола с годеника си