Наркотунел като от филм: Кокаин за 45 милиона долара

Тунел с дължина 600 метра, оборудван с електричество, вентилация и релсова система за транспортиране на наркотици – използван за пренасяне на кокаин на стойност над 45 милиона долара – бе открит на границата между американския щат Калифорния и Мексико, съобщиха американските власти, цитирани от Франс прес.

Изкопан на около 17 метра под земята, тунелът има укрепени стени и хидравличен товарен асансьор, се посочва в съобщение на американското министерство на правосъдието, публикувано в понеделник.

Той свързва мексиканския град Тихуана със склад в Сан Диего, в близост до граничната стена между САЩ и Мексико.

Разследване, проведено от декември до май, доведе до изземването на над един тон кокаин, преминал през тунела, както и до ареста на четирима наркотрафиканти.

Властите казват, че операцията е нанесла сериозен удар на мексиканския картел „Халиско – Ново поколение“. Те казват, че тунелът е изключително добре изграден и технически сложен. Видеа, публикувани от министерството на правосъдието, показват стълби и добре оформени стъпала между каменните стени.

От 1993 година насам в Южна Калифорния са открити 99 подземни прохода, казва министерството на правосъдието. Последното подобно разкритие бе направено през 2022 г.

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