Тръмп ще глобява Канада за мръсен въздух. 20 щата пострадаха

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към Канада заради дима от мащабните горски пожари, който достигна до американска територия. По думите му канадските власти не полагат достатъчно усилия за управлението на горите, а последиците се понасят от милиони американци.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп обвини северната съседка в „умишлена небрежност“ и намекна, че икономическите щети от замърсяването трябва да бъдат отчетени при определянето на митата върху канадския внос.

„Опасен и неприемлив въздух“

„Държим Канада отговорна за това, че не поддържа правилно своите гори и храстова растителност, а Съединените щати са ненужно залети от мръсен, замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и напълно неприемливо“, написа американският президент.

Тръмп съобщи още, че възнамерява да разговаря с канадския премиер Марк Карни, за да обсъдят какви мерки ще бъдат предприети срещу ежегодните горски пожари.

Намек за нови търговски мерки

Според американския президент Канада не предприема достатъчно действия за разчистване на горите и растителните отпадъци, което увеличава риска от мащабни пожари.

По думите му този проблем струва милиарди долари на САЩ и затова цената на замърсяването трябва да бъде включена към вече действащите мита върху канадските стоки.

Тръмп обаче не уточни как подобна мярка би могла да бъде приложена на практика.

Близо 850 активни пожара

Изявлението му се случва на фона на продължаващата тежка пожарна обстановка в Канада.

По данни на НАСА в страната има близо 850 активни горски пожара, като над 180 от тях са в провинция Онтарио.

Димът вече достигна до повече от 20 американски щата, където бяха издадени предупреждения за опасно качество на въздуха.

Здравните власти предупреждават, че замърсяването представлява сериозен риск, особено за хора със сърдечни и белодробни заболявания, и препоръчват ограничаване на престоя на открито при влошени условия.