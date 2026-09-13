"Лукойл Нефтохим" извършва проверки след сигналите от Бургас
От дружеството разграничиха наличието на неприятна миризма от превишаването на нормативните показатели за качеството на въздуха
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От дружеството разграничиха наличието на неприятна миризма от превишаването на нормативните показатели за качеството на въздуха
Граждани публикуваха снимки на скобар, мряна и клен, а институциите проверяват случая
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Какво всъщност дишаме след огнения ад?
Туристическият бранш настоява държавата да действа по-активно, защото отделни кадри могат да създадат погрешна картина за сезона
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