Нов удар за пушачите. Такса вдига цигарите

Пушачите у нас са изправени пред ново предизвикателство – не от здравните власти, а от екологичната регулация. Проект за промяна в нормативната уредба предвижда въвеждането на продуктова такса върху тютюневите изделия с филтри, както и върху самите филтри, когато се продават заедно с тютюневи продукти. Това означава, че цената на цигарите може да се повиши – не заради акциз, а заради отпадъка, който оставят след себе си.

Филтрите – малки отпадъци с голямо въздействие

Новата мярка е част от усилията за ограничаване на замърсяването с пластмаса и е публикувана за обществено обсъждане като допълнение към Наредбата за продуктовите такси. Тя цели да запълни празнината в законодателството, което досега не предвиждаше конкретни задължения за производителите и вносителите на цигари с филтри по отношение на екологичните разходи.

Как се изчислява новата такса

Филтрите на цигарите, макар и малки, са сред най-често срещаните отпадъци по улиците, парковете и обществените пространства. Те съдържат пластмаса и се разграждат трудно, което ги прави особено вредни за околната среда. Затова новата такса ще се изчислява на база килограм отпадък – по аналогия с разходите за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в страната.

Данни, формули и справедливост

За да се определи точната ставка, са използвани данни от Националния статистически институт за общото количество отпадъци и разходите на общините. Формулата включва и информация от производителите и вносителите – за теглото на филтрите, които са пуснати на пазара. Така се цели да се постигне справедливост и да се избегне двойно облагане – например за отпадъци, които вече са обхванати от такса битови отпадъци в домакинствата.

Кой плаща и какво получават общините

Според мотивите към проекта, около 60% от тютюневите изделия с филтри се употребяват на обществени места – улици, паркове, заведения. Именно този дял ще бъде основа за изчисление на екологичната тежест. Събраните средства ще се преразпределят към общините, пропорционално на количеството отпадъци, което всяка от тях генерира.

Цигарите – вече и екологичен въпрос

Така цигарите не само ще продължат да бъдат обект на здравни кампании, но и ще се превърнат в екологичен въпрос. А пушачите – освен с вредата за себе си – ще трябва да се съобразят и с вредата за природата. И с цената, която тя започва да изисква.

