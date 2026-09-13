Агенти на ДАНС стават психотерапевти
Експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов определи предложението като „екзотична идея“
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Експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов определи предложението като „екзотична идея“
„Възраждане“ настоява за обществено обсъждане на проекта и предупреждава, че ремонтът може да ограничи достъпа до Паметника на свободата
Цената на вредния навик се покачва
Дирекцията на природния парк представя промени в зонирането и функционалното предназначение на териториите
"Гърбиците" на пътя ще бъдат с по-големи размери от досегашните и по-полегати
Предстоящите срещи имат за цел, до влизането на законопроекта за МВР между първо и второ четене, да се чуят разумните предложения, да се възприемат, н...
Общественото обсъждане на новия План за управление на Национален парк "Рила" 2015-2024 г. ще се проведе този четвъртък от 09,00 часа в зала „Яворов" в...
Предстои общественото обсъждане на новият план за управление на природен парк „Витоша" 2015-2024 г, съгласно чл.12-чл.14 от НРПУЗТ. В тази връзка на 3...
Хотел с трибуни до стадион „Христо Ботев", спортна база в местността Ягоденица в село Зелен дол, изграждане на релсово пасажерско транспортно съоръжен...
София. Хакери блокираха сайта на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Заглавната страница е недостъпна и в момента, но останали...
София. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще обсъди цената на природния газ и възможностите за намаляването й. На заседанието ще бъдат...
Варна. "Като цяло проектът „Южен поток" ще открие 6000 работни места в България. Само в строителството ще бъдат заети 2500, а останалите в снабдяване...