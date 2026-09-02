Агенти на ДАНС стават психотерапевти

Агенти на ДАНС да могат да работят и като психотерапевти – това предвиждат промени в закона, публикувани за обществено обсъждане.

Предложението предизвика остра реакция от експерта по национална сигурност проф. Николай Радулов. В ефира на „Здравей, България“ по NOVA той го определи като поредната „екзотична идея“, появяваща се в ДАНС през последните години.

„Традиция е последните 10-15 години в ДАНС да се появяват такива екзотични идеи“, коментира Радулов.

Той припомни и други предложения, които според него са били спорни – например адвокатите да докладват клиентите си, а счетоводителите да информират работодателите си, ако разполагат с данни за пране на пари.

„Такива неразумни неща от време на време се появяват, защото според авторите това ще им даде по-широк обхват и повече възможности“, каза експертът.

„Толкова много психолози ли има в ДАНС?“

Радулов постави под въпрос и практическата необходимост от подобна промяна.

„Толкова много специалисти по психология ли има в ДАНС, за да имат време да се квалифицират и извън агенцията?“, попита той.

По думите му, ако в службата има например десетима подобни специалисти и те разполагат с достатъчно свободно време, броят им можел да бъде намален.

„Ако има 10 такива, да кажем, да ги съкратят на 2, щом имат толкова свободно време. Явно, че има много такива бройки и те се чудят какво да ги правят“, заяви Радулов.

Според него обаче има и друга логика зад предложението. Идеята е служителите да повишават квалификацията си, докато в същото време специалистите по психология в ДАНС работят с доста специфичен тип информация и задачи.

„Идеята сега е, че трябва да си повишават квалификацията, а в ДАНС са ограничени с един определен тип информация. Но всъщност работата на психолога, който работи в службата, е тясно свързана именно с работата на службата. И неговата квалификация е такава“, обясни експертът.

Как е в Западна Европа?

Радулов даде пример и с практиката в Западна Европа. По думите му там службите обикновено използват външни специалисти, когато имат нужда от психологическа помощ или експертиза.

„Авторитетни, висококвалифицирани“ психолози могат да бъдат привличани отвън, вместо служители на самите разузнавателни структури да съчетават работата си с допълнителна професионална дейност.

Според проф. Радулов предложението представлява опит ДАНС да разшири информационните си възможности, без да използва традиционния инструментариум на агентурно-оперативната дейност.

Промените са публикувани за обществено обсъждане, като именно предложената възможност служители на агенцията да упражняват и психотерапевтична дейност се превърна в един от най-коментираните елементи.