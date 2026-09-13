Агенти на ДАНС стават психотерапевти
Експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов определи предложението като „екзотична идея“
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Експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов определи предложението като „екзотична идея“
Няма основание за свикване на КСНС
Вашингтон инвестира в стратегически метали, батерии и редкоземни магнити, за да намали зависимостта си от Китай
Министърът на отбраната Димитър Стоянов е изпратил официални писма до Полша и Унгария
Президентът е в постоянна връзка с институциите
Насърчавам Сената да потвърди назначението му възможно най-бързо, написа президента
Включва и производители на чипове, роботи и биотехнологии
Йотова се надява на спокоен сезон без нови инциденти
Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
Политическите страсти и личните съображения не бива да изместват професионалните принципи
Причината е опасност за националната сигурност на България
Говори за проверки, сигнал до прокуратурата и „безпрецедентни атаки“
Белият дом отрича да има класифицирана версия на стратегията за сигурност
След руските дронове в Полша мерките за сигурност са увеличени
Войната в Украйна остава най-голямата заплаха
"Допуснахме грешка. Продължаваме нататък", каза Майк Уолц
Какви са приоритетите на държавната агенция за 2024
Година и половина нарушава закона и не свиква КСНС
Лидерът на "Възраждане" коментира срещата при президента за националната сигурност
Не са поканени обаче депутати от парламентарно представените партии