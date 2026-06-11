Обрат в Белия дом! Тръмп смени фаворита си за разузнаването

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че номинира Джей Клейтън за следващ директор на Националното разузнаване на САЩ (DNI), след дни на политически спорове около временното назначение на Бил Пулте.

Новината беше съобщена лично от Тръмп в социалната мрежа Truth Social, съобщава CNN.

„Малко хора в юридическата общност се ползват с уважението, което има Джей. Насърчавам Сената на Съединените щати да потвърди назначението му възможно най-бързо“, написа американският президент.

В момента Клейтън е федерален прокурор за Южния окръг на Ню Йорк, а по време на първия мандат на Тръмп оглавяваше американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC).

Номинацията идва на фона на сериозни критики срещу решението на Тръмп да назначи жилищния регулатор Бил Пулте за временен ръководител на разузнаването. Липсата на опит на Пулте в сферата на националната сигурност предизвика недоволство както сред демократи, така и сред част от републиканците.

Спорът около поста се превърна и в политически проблем за Белия дом, тъй като демократите заплашиха да блокират удължаването на ключови разузнавателни правомощия по закона FISA, докато Пулте остава на поста.

Според американски медии изборът на Клейтън се разглежда като опит на Тръмп да успокои напрежението във Вашингтон и да осигури по-лесно одобрение от Сената.

Ако бъде потвърден, Клейтън ще поеме една от най-чувствителните позиции в американската администрация, отговаряща за координацията на 18 разузнавателни агенции и структури в САЩ.

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