Синята джамия – храмът, който промени завинаги небето над Истанбул

Небето над Истанбул никога не изглежда еднакво. През лятото Босфора блести под безоблачна синева, а през зимата градът често потъва в мъгли и сиви облаци. Има обаче едно място, където небето винаги е синьо – вътре в прочутата Синя джамия.

Султан Ахмед джамия, както е официалното ѝ име, е един от най-разпознаваемите символи на Турция. Всяка година милиони туристи прекрачват прага ѝ, привлечени от необикновената игра на светлина върху хилядите сини керамични плочки, които създават усещането, че човек се намира под безкрайно небе.

Но зад тази красота стои история, изпълнена с амбиции, политически интриги и рисковани решения, пише CNN.

Амбицията на един тийнейджър султан

През 1609 година Османската империя все още е една от най-могъщите сили в света. Начело ѝ застава едва 19-годишният султан Ахмед I. Наследява трона след бурни години, белязани от дворцови убийства и ожесточени борби за власт.

Предишните султани неведнъж са нареждали екзекуцията на собствените си братя, за да предотвратят бъдещи претенденти за трона. Именно в тази атмосфера на страх и несигурност младият владетел решава да остави след себе си нещо, което да надживее войните и политическите конфликти.

Така се ражда идеята за една от най-великите джамии в историята.

Съперничеството със „Света София“

Само на около 300 метра от мястото, избрано за строежа, вече се издига величествената „Света София“ – архитектурно чудо, което повече от хилядолетие е най-голямата християнска катедрала в света.

Да се изгради храм, способен да съперничи на нея, изглежда почти невъзможно.

Архитектът Седефкяр Мехмед ага, ученик на легендарния Мимар Синан, създава истински шедьовър. Той съчетава византийската традиция на огромния централен купол с изяществото на класическата османска архитектура.

Резултатът е храм с 13 купола и шест стройни минарета, които и днес определят силуета на Истанбул.

Скандалът, който разтърсва ислямския свят

Най-голямото предизвикателство обаче не е самата сграда.

По онова време единствено Голямата джамия в Мека разполага с шест минарета – символ на върховния ѝ статут в исляма.

Когато новата джамия в Истанбул също получава шест минарета, това предизвиква бурни реакции сред религиозните водачи. За мнозина подобно архитектурно решение е недопустимо, защото поставя османската столица на едно ниво със свещения град Мека.

Според най-разпространената версия на историята скандалът е потушен, след като по нареждане на султан Ахмед към Голямата джамия в Мека е издигнато още едно – седмо – минаре, което окончателно възстановява нейното уникално място в ислямския свят.

Защо е „Синята“ джамия?

Името, с което целият свят познава храма, не е официално.

То идва от над 20 000 ръчно изработени керамични плочки от град Изник, украсени с флорални мотиви, лалета, карамфили, кипариси и сложни геометрични орнаменти. Когато слънчевите лъчи проникнат през стотиците прозорци, интериорът се изпълва с меко синьо сияние.

В ислямската традиция синият цвят символизира небето, вечността и духовното съвършенство.

Повече от туристическа атракция

Макар да е една от най-посещаваните забележителности в Турция, Синята джамия продължава да изпълнява първоначалното си предназначение.

Пет пъти дневно тук се извършват молитви, а туристите могат да влизат само извън часовете за богослужение и при спазване на строг дрескод.

Комплексът около джамията някога е включвал медресе, болница, приют, обществена кухня за бедни, пазар и мавзолея на султан Ахмед I – истински малък град, изграден около религията и благотворителността.

На място, където историята никога не спира

Синята джамия се намира в сърцето на квартал Султанахмет – историческото ядро на Истанбул. Само на няколко минути пеша са дворецът Топкапъ, Цистерната на базиликата и древният Хиподрум на Константинопол, където някога са се провеждали надбягвания с колесници, публични екзекуции и кървавите бунтове „Ника“.

Под самата джамия археолозите откриват останки от Големия дворец на византийските императори – доказателство, че всяко поколение е градяло върху наследството на предишното.

Символът на Истанбул

Повече от четири века след построяването си Синята джамия остава едновременно действащ храм, архитектурен шедьовър и един от най-разпознаваемите символи на Турция.

Тя е доказателство, че понякога една дръзка мечта на млад владетел може да промени не само облика на един град, но и историята на световната архитектура.