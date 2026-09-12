Истанбул ни рекламира: "Албена", Банско и Бургас "светят" в един от най-скъпите квартали
Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
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Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
Построена от едва 19-годишен султан, тя се превръща в символ на Османската империя,
Защо няколко морски коридора определят цените на петрола, храните и почти всичко, което купуваме
След вдигането на мъглата се очаква движението през протока да бъде възстановено отново
Засегнат е и градския транспорт
Кого касае това?
Преминаването през протока бе спряно днес заради авария на петролен танкер
Сградите край Босфора може да се окажат потопени под вода поради глобалното затопляне
Каналът, чийто поддръжник е президентът Реджеп Тайип Ердоган, ще свързва Черно и Мраморно море
Броят на преминаващите през Босфора кораби за 15 г. е намалял с 25%, а в същото време обемът на товарите се е увеличил с 53%
Ако стегнем жп мрежата, Германия и Австрия ще пуснат влакове транзит през България