От изоставено кученце в България до любимец звездата Феран Торес

Преди няколко години той е едно от десетки изоставени кученца, захвърлени без шанс за живот. Днес Майло спи в дома на една от големите звезди на европейския футбол – нападателя на „Барселона“ и испанския национален отбор Феран Торес. Историята на четириногия любимец, роден в България, през последните дни се превърна в истински хит в социалните мрежи.

Майло е осиновен от приюта „Улични сърца БГ“ в дряновското село Глушка. През 2021 г. кучето заминава за Великобритания чрез организация, с която приютът тогава си сътрудничи. По същото време Феран Торес играе за английския „Манчестър Сити“ и именно там двамата стават неразделни.

След трансфера си в Испания футболистът взема Майло със себе си, а днес кучето живее с него и още три негови домашни любимци, съобщава NOVA.

Любопитното е, че новината за осиновяването всъщност не е нова. От приюта разказват, че още през 2021 г. са съобщили, че известният футболист е избрал именно тяхно куче, но тогава историята остава почти незабелязана.

„Станахме известни за една нощ“, разказва Теодора от екипа на „Улични сърца БГ“.

Спасен под мост

Съдбата на Майло първоначално не се различавала от тази на много други бездомни животни.

Кученцето било открито заедно с братята и сестрите си, изоставено под мост в тежко състояние.

След подаден сигнал доброволците ги прибрали, осигурили им ветеринарни грижи, ваксини, чипове и паспорти, а след това започнали да търсят семейства, които да ги осиновят.

След като кученцата укрепнали и свикнали с живота в приюта, техните снимки били публикувани в международна платформа за осиновяване, чрез която работела британска организация.

Именно там Феран Торес забелязва Майло.

„За нас е огромна чест. Организацията работеше с приюти от цял свят – Европа, Тайланд, Азия. От стотици кучета той избра точно нашето“, споделят от приюта.

Покана към футболната звезда

След като историята на Майло отново стана популярна, от Дряново вече отправиха покана към Феран Торес да посети приюта, откъдето е започнал новият живот на неговия четириног приятел.

Междувременно доброволците продължават да се грижат за около 55 кучета, които все още чакат своите осиновители.

Те се надяват, че примерът на Майло ще насърчи повече хора да дадат шанс на бездомно животно.

Не само Майло

От „Улични сърца БГ“ разказват и за други впечатляващи истории. Сред тях е тази на Харли – куче, спасено от канадка, която пътувала с мотор през България. Виждайки изоставеното животно край пътя, тя не успяла да го подмине. Качила го на мотора си и го откарала до ветеринарна клиника във Велико Търново, откъдето започнал пътят му към нов дом.