Легендарен телефон се завръща. Пенсионира смартфоните

Помните ли Nokia с фенерче? Навремето казваха, че с него и орехи можеш да трошиш - здрав, издържлив, с уникална батерия и, разбира се, с първото фенерче.

Днес властелинът на телефоните се завръща. HMD Global представи нов класически мобилен телефон Nokia, този път разработен специално за най-тежките условия на употреба. Моделът Nokia 123 Shield е насочен към потребители, за които ключови характеристики са издръжливостта, надеждността и дългият живот на батерията.



Устройството е устойчиво на вода и прах, като производителят го позиционира като идеален избор за хора, работещи в сурови условия, любители на природата или такива, които просто търсят надежден телефон без излишни функции. От компанията подчертават, че батерията може да издържи впечатляващите 19 дни в режим на готовност, предаде dbr.bg.

Устойчивост на дъжд, прах и удари

Nokia 123 Shield притежава сертификат за защита IP65, което гарантира, че е защитен от проникване на прах, както и от дъжд и пръски вода. Корпусът е проектиран с допълнителна защита за портовете за зареждане и слушалки, а страничните му части имат специална текстура против хлъзгане, осигуряваща по-сигурен захват.



Въпреки това от HMD предупреждават, че устойчивостта на телефона не е постоянна характеристика и може да намалее с времето в резултат на ежедневната употреба и износване.

Подобрен сигнал и батерия за седмици

Телефонът е оптимизиран да осигурява по-качествени разговори дори в шумна среда или на места със слаб мобилен сигнал. Според HMD това е постигнато чрез нова структура на антената, която гарантира по-стабилна връзка.



Вградената батерия е с капацитет 1750 mAh, което позволява целодневна активна употреба. Както беше споменато, в режим на готовност телефонът може да издържи до 19 дни с едно зареждане. Захранването се осъществява през стандартен USB Type-C порт.

Практични функции и достъпна цена

Nokia 123 Shield е оборудван и с други полезни характеристики, подходящи за своята целева аудитория. Основните предимства на модела включват:

Мощно фенерче: Според производителя то е до три пъти по-мощно от това на модела Nokia 110.

Издръжлив корпус: Проектиран да устоява на предизвикателствата на ежедневието.

Дълъг живот на батерията: До 19 дни в режим на готовност.

Подобрен обхват: За по-стабилна връзка при разговор.



Официалната цена на Nokia 123 Shield все още не е потвърдена, но според информация от някои търговци се очаква устройството да струва между 35 и 40 евро, което го позиционира в изключително достъпния ценови клас.