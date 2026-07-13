Технологии

A1 Gaming League отново събра феновете на електронните спортове на Aniventure Comic Con 2026

A1 Gaming League отново събра феновете на електронните спортове на Aniventure Comic Con 2026
13 юли 26 | 13:44
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Иван Ангелов

  • Турнирите предложиха общ награден фонд от 6 400 евро.

  • Над 600 участници се включиха в състезанията на A1 Gaming League по време на фестивала.

  • Над 10 000 уникални потребители използваха мобилната мрежа на А1 в района на събитието, а генерираният трафик достигна близо 1 600 GB.

За поредна година А1 превърна Aniventure Comic Con в сцена за оспорвани гейминг битки и срещи между феновете на електронните спортове. По време на тазгодишното издание компанията организира надпревари по Brawl Stars, Clash Royale, Counter-Strike, League of Legends, EA FC 2026 и Rocket League. Фестивалът привлече над 25 000 посетители в Inter Expo Center, а повече от 600 геймъри се включиха в състезанията на А1 с общ награден фонд от 6 400 евро.

Всички надпревари бяха част от A1 Gaming League – най-голямата лига за електронни спортове у нас, която компанията развива последователно от 2018 г. Тази година зоната отново събра любители и професионални играчи, които премериха сили в едни от най-популярните игри.

През 2026 г. A1 Gaming League предложи още по-разнообразна програма. Наред с утвърдените дисциплини като Counter-Strike, League of Legends и EA SPORTS FC 26, за първи път беше включен и Rocket League, който допълни състезателната програма. Мобилният гейминг също беше силно застъпен с Brawl Stars и Clash Royale, а водещ на мобилния шампионат беше Слави Панайотов (The Clashers). Така А1 предложи богато портфолио от игри, което даде възможност на още повече играчи да се включат в надпреварите.

Интересът към фестивала се отрази и на потреблението в мобилната мрежа на А1. В района на Aniventure Comic Con тя беше използвана от над 10 000 уникални потребители, като близо 4 000 от тях се възползваха от възможностите на 5G ULTRA. За двата дни беше генериран мобилен трафик от близо 1 600 GB, а средната скорост на сваляне в 5G ULTRA достигна над 200 Mbit/s.

Гейминг зоната на А1 отново беше сред най-посещаваните пространства на фестивала, събирайки на едно място любители на игрите от всички възрасти.

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Автор Иван Ангелов

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