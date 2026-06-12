Обрат със заплатите! Най-богатата професия обедня с 3000 евро на месец

И златните професии у нас вече не са това, което бяха. Изкуственият интелект удари IT индустрията, която години наред беше символ на най-високите доходи в страната. Заплатите растяха с двуцифрени темпове, а компаниите се надпреварваха да привличат специалисти с все по-щедри оферти. Днес обаче пазарът изпраща различен сигнал. Има нова, за съжаление - негативна тенденция. Най-високите възнаграждения в сектора вече не растат, а се свиват.

Според годишния анализ на Job Board-а на DEV.BG, публикуван от Darik Business Review, максималните заплати в най-високия сегмент на IT индустрията са намалели с близо 3000 евро месечно спрямо миналата година. Ако през 2025 г. лидерите в инфраструктурните технологии са достигали възнаграждения от около 11 200 евро нето, днес таванът е 8180 евро.

За българския пазар това е първата толкова отчетлива промяна след дългия период на непрекъснат ръст.

Край на безконтролното наддаване

Промяната не означава, че IT секторът губи позицията си на най-добре платената индустрия у нас. Напротив – доходите остават многократно над средните за икономиката. Но компаниите вече не са склонни да плащат всяка цена, за да привлекат кадри.

След вълната от масови съкращения в световните технологични гиганти и охлаждането на инвестициите, работодателите започнаха да търсят не просто програмисти, а специалисти с много специфични знания и практически опит. Пазарът постепенно преминава от недостиг на хора към недостиг на висока експертиза.

Новите шампиони

Начело в класацията за 2026 г. застават Backend Development и .NET с максимални нетни възнаграждения до 8180 евро месечно.

Само крачка след тях са Data Science и ETL/Data Warehouse със заплати до 7925 евро, а третата позиция се поделя между Infrastructure, Java, DevOps и IT Management с възнаграждения до 7669 евро.

Картината ясно показва накъде се движи пазарът. Ако преди няколко години компаниите търсеха предимно разработчици на приложения, днес все по-голяма стойност имат експертите, които управляват инфраструктура, обработват огромни масиви от данни и изграждат сложни корпоративни системи.

Данните се превръщат в новата валута

Най-сериозното разместване идва от специалностите, свързани с анализ на данни и изкуствен интелект.

Data Science, ETL/Data Warehouse, BI и ML/AI постепенно се превръщат в едни от най-търсените направления. Причината е очевидна – развитието на генеративния изкуствен интелект увеличава нуждата от хора, които могат да структурират, обработват и използват данните, върху които работят новите алгоритми.

Все повече компании инвестират именно в подобни специалисти, защото те създават конкурентното предимство в цифровата икономика.

Най-големите възможности

Любопитен е и диапазонът между стартовите и максималните възнаграждения.

При Backend Development разликата надхвърля 7000 евро месечно – от около 1000 евро за начинаещи специалисти до над 8000 евро за най-опитните експерти.

Подобна е ситуацията и при Data Science, което показва, че именно тези направления предлагат най-голям потенциал за финансово развитие.

В други силно специализирани ниши, като Big Data, диапазонът е значително по-малък. Причината е, че дори стартовите позиции там започват от сравнително високи нива заради недостига на квалифицирани кадри.

Голямото пренареждане

Само за една година някои технологии сменят местата си драматично.

.NET се изкачва от четвърто до първо място. Python, който доскоро беше сред фаворитите на работодателите, се смъква до осма позиция. Ruby, Database Engineer и ML/AI влизат сред лидерите, докато Node.js, Go, Android Development, iOS Development и Frontend Development отпадат от челната десетка.

Това показва, че пазарът вече възнаграждава не толкова универсалните програмисти, колкото специалистите с дълбока експертиза в конкретни области.

Новите правила

Преди десет години беше достатъчно човек да стане програмист, за да си гарантира високи доходи. Днес това вече не е достатъчно.

Новите звезди на IT пазара са хората, които комбинират програмиране с анализ на данни, облачни технологии, киберсигурност и изкуствен интелект. Именно там се очаква да бъдат и най-големите възнаграждения през следващите години.

А макар най-богатите програмисти в България да са загубили близо 3000 евро месечно от върховите си доходи, едно остава непроменено – технологичният сектор продължава да бъде най-привлекателното място за младите специалисти, готови да инвестират в знания и непрекъснато обучение.

Данните за възнагражденията са от годишния анализ на Job Board-а на DEV.BG за периода май 2025 – май 2026 г., публикуван от Darik Business Review.

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