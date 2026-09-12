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1000 лв. заплата за call center

1000 лв. заплата за call center

161 000 безработни са намерили препитание без субсидия от държавата Два сектора ще предоставят най-големите и атрактивни възможности за намиране на р...

14 януари | 7:15
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