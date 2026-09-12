Къде заплатите скочиха най-много: Вижте кои сектори са шампиони по доходи
Средната брутна заплата достигна 1444 евро, но разликата между най-високо и най-ниско платените дейности остава огромна
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Средната брутна заплата достигна 1444 евро, но разликата между най-високо и най-ниско платените дейности остава огромна
Изкуственият интелект пренарежда IT пазара, а тесните специализации се превръщат в новото злато
Технологични награди и лидерство по интерес постигна висшето училище по телекомуникации и пощи с модеринте си специалности и високо ниво на обучение
Сpeдни мeceчни възнaгpaждeния в зaвиcимocт oт пoзициятa, опита и локацията
Какво правят силните на деня
В сектора работят над 50 000 човека с добри възнаграждения
Ивайло Славов
Повече от половината IT фирми в България дават на служителите си дълга ваканция по празниците. Компаниите, най-често местни филиали на чуждестранни фи...
Представителна група от IT и аутсорсинг компаниите в Пловдив предстои да посети Европейския парламент в Брюксел, за да презентира бъдещото развитие на...
Да се ускори процедурата по издаване на "синя карта" за работа и пребиваване в България на чуждестранни специалисти в областта на високите технологии....
161 000 безработни са намерили препитание без субсидия от държавата Два сектора ще предоставят най-големите и атрактивни възможности за намиране на р...