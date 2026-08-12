Къде заплатите скочиха най-много: Вижте кои сектори са шампиони по доходи

Средната месечна брутна работна заплата в България достигна 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г., като се увеличава с 2,6% спрямо първите три месеца на годината. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база ръстът е още по-осезаем – 9,8% спрямо второто тримесечие на 2025 г.

Най-сериозно увеличение на възнагражденията е отчетено в добивната промишленост – с 24%, следвана от селското, горското и рибното стопанство – с 19,5%, и „Други дейности“ – с 15,7%.

Къде са най-високите заплати?

Ако гледаме не ръста, а размера на възнаграждението, картината е различна.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие получават работещите в:

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 3079 евро

Финансови и застрахователни дейности – 2140 евро

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 2036 евро

Така секторът на информационните технологии, комуникациите и творческите продукти продължава да бъде категоричен лидер по размер на възнагражденията.

А къде се взима най-малко?

В другия край на класацията са:

Хотелиерство и ресторантьорство – 918 евро

Селско, горско и рибно стопанство – 1031 евро

Други дейности – 1053 евро

Това означава, че между най-високоплатения и най-нископлатения сектор разликата е повече от 2100 евро месечно.

Частният сектор вдига заплатите по-бързо

Данните на НСИ показват още една интересна тенденция.

През второто тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 4,8% спрямо същия период на миналата година.

При частния сектор ръстът е значително по-голям – 11,5%.

В края на юни 2026 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение достига 2,37 милиона.

Спрямо края на март броят им се увеличава с 14,8 хил., или 0,6%.

Най-голям ръст на наетите през второто тримесечие има в хотелиерството и ресторантьорството – с 23,9%, както и в селското, горското и рибното стопанство – с 5%.

За същия период най-голямо намаление – 2% – е отчетено в преработващата промишленост.

Кои сектори губят най-много работници?

На годишна база броят на наетите лица в края на юни намалява с 16,7 хил., или 0,7%.

Най-голямо е намалението в:

Преработващата промишленост – 19,4 хил. души

Административните и спомагателните дейности – 3,5 хил.

Селското, горското и рибното стопанство – 3,1 хил.

В същото време най-сериозно увеличение има в хуманното здравеопазване и социалната работа – с 10,8 хил. души, както и в хотелиерството и ресторантьорството – с 1,5 хил.

В процентно изражение най-сериозен спад на заетостта се отчита при операциите с недвижими имоти – 5,6%, и в селското, горското и рибното стопанство – 4,8%.

Най-голямо процентно увеличение е регистрирано при хуманното здравеопазване и социалната работа – 5,2%.

Как се промениха заплатите само за три месеца?

Средната брутна месечна заплата през април е била 1476 евро, през май – 1434 евро, а през юни – 1421 евро.

Така въпреки месечните колебания общата картина показва продължаващ ръст на възнагражденията на годишна база.

А големият въпрос остава: дали ръстът на заплатите ще продължи да изпреварва поскъпването на живота?