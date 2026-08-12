Топ психолог с диагноза за децата убийци. Изживявали се като богове-палачи

Топ психолог направи страшен разрез на душите на децата убийци, които по особено мъчителен начин отнеха живота на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

Тези деца искат да имат вниманието на Бог. Това са деца, чиито граници са разширени до безумие, и щом са им дадени от домашните им авторитети, после трудно могат да върнат в по-приемливи рамки. При тях егото е налудно величие, обясни в интервю за "Стандарт" топ психологът Дани Борисова.

Попитана дали в резултат на електронните игри, в които убийствата остават безнаказани, децата смесват реалността със виртуалния свят, Борисова заяви:

"Да, това промива мозъците на подрастващите и ги възпитава в радикализация. Вие отлично знаете, че в тях се прокрадва т.нар. Кадър 25, което е сублимирано съобщение за скрито психологическо въздействие върху човешкото подсъзнание. Компютрите, телефоните, таблетите водят до един виртуален аутизъм, който вече е доказан. И тогава поведението на болните е неуправляемо на моменти, особено ако се съберат двама, трима, петима, емоцията ескалира и тогава става това, което се е случило на Младежкия хълм."

Затова е редно да има родителски контрол у дома какво гледат децата и да се водят разговори и обсъждане на ниво ценностна система, емоциите, които са изпитали. Защото колкото по-подтиснато е едно дете, толкова повече то избива в негативна посока, подчертава Борисова.

Според нея тези деца, които искат да имат внимание като Бог са влезли в ролята на палачи.