Още един младеж свързан със зверството в Пловдив. Нови записи

Зверското убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив води към цяла мрежа от насилие, извършено от тийнейджъри.

Вчера стана ясно, че двама младежи на 17 и 18 години са арестувани заради побой над двама непалски граждани.

В телефона на единия младеж се оказа, че има видеозапис, който вероятно го свързва с групата, свързана с убийството на Младежкия хълм.

Били ли са тези двама младежи, пребили непалските граждани, част от групата за насилие?

„Установена е в хода на разследването такава връзка между тези лица. Така е и разкрито престъплението, което ние разследваме в момента“, съобщиха от прокуратурата на брифинг в Пловдив тази сутрин.

„Връзката е установена посредством видеозаписи, които са приобщени в хода на нашето разследване, при което по оперативен път служители на МВР установяват, че се касае за едни и същи лица“, посочват оттам.

Единият е младежите (на 18 г.), задърждани сега за побоя на непалците, е присъствал на жестокото убийство на Георги Кузев.

“Причината - няма рационална и каквато и да било житейска логика. Нападението е абсолютно безпричинно, без конфронтация, без използване на нападки или каквото и да било от страна на пострадалите, което да провокира такова брутално нападение”, коментираха от прокуратурата.

Задържаните са се възползвали от правото си, привлечени в качеството на обвиняеми, да не дават обяснения. В това число не са изразили съжаление или нещо друго.

Предстои в рамките на днешния работен ден да бъде внесено в Районния съд искане за постоянно задържане под стража от страна на наблюдаващия прокурор.