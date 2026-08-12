Тръмп потвърди за самолетната рокада и камиона с храна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец тайно е напуснал "Еър Форс Уан" и е отпътувал с друг самолет по настояване на Сикрет Сървис и военните заради заплаха за сигурността му, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

"Съобразявам се със Сикрет Сървис и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет", заяви Тръмп вчера пред журналисти след посещение в щата Охайо.

"Просто трябва да правя това, което ми казват", добави той.

С думите си президентът потвърди информацията на в. "Вашингтон Пост", че в Турция е бил превозен с камион за самолетен кетъринг до друга машина.

Междувременно "Еър Форс Уан", на борда на който се намирали служители на Белия дом, охранители, помощен персонал и журналисти, излетял като примамка заради достоверна информация за възможно иранско нападение.

Тръмп заяви също, че според него самолетът, с който действително е пътувал, е бил изложен на по-голяма опасност, предаде Ройтерс.

"Всъщност мисля, че самолетът, с който летях, беше изложен на по-голям риск, защото според мен беше по-вероятно да се насочат именно към него", каза американският президент.

Доналд Тръмп разполага с две "летящи крепости", като новият "Еър Форс Уан" му бе подарен от Катар. Неговата цена от близо 400 милиона долара повдигна редица правни и етични въпроси, а някои демократи порицаха подаръка като "отявлена форма на корупция".

Самолетът претърпя значително преустройство, като премина през редица технически проверки и беше пребоядисан в червен, бял и тъмносин цвят, което е отклонение от обичайната светлосиня и бяла цветова гама, използвана от десетилетия за самолетите на "Еър Форс Уан".