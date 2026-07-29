На Тръмп му писна. Затвориха пивоварната, обещала безплатна бира

Междинните избори в САЩ наближават, а враговете на Тръмп – демократите, не пестят ударите.

Един от тях е известният либерален активист и собственик на пивоварната Breeath Кърк Бангстад.

Той втрещи социалните мрежи с изказване, че ще осигури на всички безплатна бира в случай на убийство на Тръмп. Макар името да бе спестено, подтекстът беше ясен, пише Фокс Нюз.

Телевизията припомня как през април, след инцидента със стрелбата в Белия дом, пивоварната обяви, че "ние сме близо до деня на безплатната бира" и че "съпротивата трябва да работи върху точността, за да получим положителна информационна картина на деня".

Регулаторните органи на американския щат Уисконсин отнеха лиценза на Breeath, като решението влиза в сила на 4 август, съобщи Fox News.

Причината е иззета пратка бира, която е внесена от друга държава без необходимото разрешение и плащане на данъци.

Собственикът Кърк Бангстад обаче не пада по гръб. Той твърди, че предполагаемите данъчни нарушения не са основание за затваряне на бизнеса му.

Нещо повече – вече прави кампания, за да въздейства на съда и да оспори решението.

Той призова привържениците си в социалните мрежи да дарят средства на специален фонд, който да плати съдебни разноски, които според неговите изчисления щели да са 100 000 долара.

Планираният атентат през април беше по време на приема на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, в който участва и американският президент Доналд Тръмп.

Ранен беше служител на Сикрет сървис, стрелецът, 31-годишният учител от Калифорния Коул Томас Алън, беше задържан, а по-късно призна, че е планирал опит за опит за служители на Белия дом.