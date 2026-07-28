Българският Франк Синатра ще пее на Пирина

Броени дни остават до откриването на едно от най-очакваните музикални събития на годината – Банско джаз фестивал, а вълнението и очакването за качествена музика вече буквално се усещат във въздуха.

Тази година програмата на главната сцена на площада в планинския курорт ще предложи зашеметяващо съзвездие от български джаз изпълнители и проекти. Те доказват, че родната школа стои напълно достойно, равностойно и с високо вдигната глава редом до световни икони на жанра като Били Кобъм, Авишай Коен, Морган Джеймс, Тим Гарланд, Антонио Фарао и Чико Фриймин. Афишът е палитра от емоции – от дълбоката класика до най-смелите модерни експерименти.

Гръбнакът на родната програма обединява легендарни имена и вълнуващи дебюти в единен разказ. Камелия Тодорова и Васил Петров са тежките артилеристи на класическия джаз у нас, които ще пренесат духа на златната ера на суинга и вечните стандарти под открито небе. Тяхна пълна противоположност е проектът EVDN на Евден Димитров, който се явява лицето на най-модерните, градски и експериментални тенденции в съвременния фюжън и алтернативен джаз. В същото време Александра Полежанова – ALLY ще направи своя голям и дългоочакван дебют на голямата фестивална сцена, обещавайки да заблести като едно от новите открития на българската музика, а специален акцент в програмата ще отбележи и вълнуващия юбилей на големия български композитор и пианист Любо Денев.

Основният фокус

Основен фокус на тазгодишния фестивал са неочакваните културни срещи и музикални диалози без граници. Проектът на Белева и Миланов предлага магичен разговор между българския фолклор и джаза, пресъздаден чрез виртуозен диалог между традиционната гъдулка и акустичната китара. Срещата между японската и българската култура пък оживява в специално създадения проект на Надя Тончева, вдъхновен от суперуспешните ѝ концерти в Страната на изгряващото слънце. Емоционално завръщане от Брюксел бележи проектът „Пътеката“ на Емилия Кирова и Събин Тодоров, които стъпват на родна земя за взривяваща среща на сцената с титаните Веселин Веселинов - Еко, Росен Димитров - Роко и Стоян Янкулов - Стунджи. По красивите и сантиментални джаз следи в съседна Гърция пък ни води Вики Алмазиду в компанията на неповторимия Антони Дончев. Празничната атмосфера се допълва от Марина Господинова, която отправя към всички на площада неустоима покана със своя проект „Come on and Dance with Me”, а изключителният тандем на Христо Вичев и Живко Петров гарантира висш пилотаж в клавирното и китарното изкуство, завършвайки усещането за световна класа.

