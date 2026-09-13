Стунджи знае как да влуди. С бразилска боса нова и шопски фолклор
Емилия Кирова и Събин Тодоров са титаничен състав
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Емилия Кирова и Събин Тодоров са титаничен състав
Банско се превръща в световна столица на джаза
Осем неща, които не знаем за топмузиканта Стоян Янкулов-Стунджи ще зарадва меломаните на второто издание на "Нощ на ансамблите" на 11 ноември в зала...