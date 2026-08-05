Стунджи знае как да влуди. С бразилска боса нова и шопски фолклор

Истинска музикална стихия и невиждан фурор белязаха сцената на тазгодишния Банско джаз фестивал под открито небе. Кулминацията на вечерта настъпи с дългоочаквания концерт на белгийско-българския фюжън проект „Пътеката“ (The Path). Проектът е воден от кадифения глас на певицата Емилия Кирова и виртуозния пианист Събин Тодоров. На емблематичния площад „Никола Вапцаров“ двамата музиканти, които се завърнаха специално от Брюксел, сътвориха истинско кулинарно удоволствие за ушите на хилядите гости и жители на курортния град.

Титаничен съюз: Стунджи, Еко и Роко подпалиха сцената

Голямата сензация и тежка артилерия в състава на квинтета се оказа привличането на абсолютните титани на родната джаз сцена. Зад барабаните застана легендарният Стоян Янкулов – Стунджи. Неговият умопомрачителен и разпознаваем ритъм бе подкрепен от тежката бас линия на Веселин Веселинов – Еко и космическите импровизации на тромпета на Росен Захариев – Роко. Този извънземен съюз от петима изключителни музиканти буквално подпали сцената в Пирин, демонстрирайки импровизации на световно ниво.

Музика без граници

Проектът „Пътеката“ предложи на публиката в Банско шеметно и незабравимо пътешествие в няколко музикални измерения. Смелите авторски композиции на Събин Тодоров изкусно преляха границите между класическия американски джаз, дълбокия блус, огнената бразилска боса нова и неравноделните тактове на чистия български фолклор. Завладяващият вокал на Емилия Кирова омагьоса публиката, превръщайки вечерта в най-емоционалното събитие на тазгодишното 29-о издание на фестивала.

Джаз десантът на Пирина продължава с пълна сила

Грандиозният международен празник в Банско, който се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата, продължава да диктува летния културен ритъм на страната до 9 август. След зашеметяващия успех на „Пътеката“, програмата на главната сцена обещава още горещи емоции със световни звезди. Жителите и туристите в Пиринския край са категорични, че тазгодишният форум е надминал всички очаквания по посещаемост и класа на изпълнителите.

