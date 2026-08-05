Мистериозна смърт на 15 слона в Кения

Смъртта на 15 африкански слона край националния парк Амбосели в Кения предизвика тревога сред учени и природозащитници. Животните са открити мъртви между 24 юни и 24 юли, а първоначалната версия на властите е, че са били отровени с токсични вещества, използвани в земеделието.

Според Kenya Wildlife Service при някои от слоновете са наблюдавани признаци на частична парализа, а изследванията са открили следи от цианидни съединения в стомасите им.

Подозренията падат върху пестициди

Работната версия е, че слоновете са погълнали токсични вещества от растения, третирани с препарати в близките доматени насаждения край района Кимана. Фермите се намират по миграционния коридор между националните паркове Амбосели и Цаво, по който ежегодно преминават над 2000 слона в търсене на вода и храна.

Разследващите не изключват и умишлено отравяне, но засега подчертават, че няма достатъчно доказателства за подобна версия.

Експертите: Нещо не се връзва

Много природозащитници поставят под съмнение теорията за пестицидите.

Според известната кенийска природозащитничка Паула Кахумбу, която работи със слонове от близо три десетилетия, публикуваните до момента данни не са достатъчни, за да се направи категоричен извод.

Други специалисти посочват, че ако причината действително са обработени ниви, би трябвало да са засегнати и зебри, антилопи и гну, които пасат на същите места. Освен това обикновено именно възрастните мъжки слонове навлизат в земеделските площи, а сред загиналите само един е бил възрастен мъжки екземпляр.

Опасни препарати въпреки забраните

Разследване на организация за безопасност на храните от 2024 г. установява, че в района се използват препарати, съдържащи цианидни съединения, въпреки че подобни вещества са забранени в Кения.

Според експерти част от опасните пестициди продължават да навлизат нелегално през границата с Танзания, а контролът върху употребата им остава слаб.

Конфликтът между хората и дивата природа се задълбочава

Местните фермери от години се оплакват, че слоновете унищожават реколтата им. Само при едно нападение производител от района твърди, че е загубил зеленчуци за над 1500 долара.

Природозащитниците обаче предупреждават, че все по-интензивното земеделие и строителството около националните паркове свиват естествените маршрути на животните и увеличават риска от конфликти между хората и дивата природа.

Засега причината за смъртта на 15-те слона остава неясна. Разследването продължава, а експертите предупреждават, че ако действително става дума за токсично замърсяване, опасността може да застрашава както останалите диви животни, така и хората в района.