Венера носи триумф на три зодии във всичките им начинания до дни

Периодът до 9 август ще донесе по-мека и хармонична атмосфера, но за три зодиакални знака промяната ще бъде особено силна. На 6 август Венера ще влезе във Везни, а на 9 август Меркурий ще премине в Лъв. Според астрологичните тълкувания тези движения ще насърчат помирението, откритите разговори и по-смелото изразяване на желанията. Овен, Дева и Рак обаче ще трябва да внимават с прибързаните реакции и натрупаното напрежение.

Венера ще остане във Везни до 10 септември, а Меркурий ще преминава през Лъв от 9 до 25 август. В астрологията първият период се свързва с партньорство, дипломатичност и търсене на баланс, докато вторият се приема като време на по-уверено, ярко и понякога драматично общуване. Марс вече се намира в Близнаци, което може да ускори реакциите и да направи думите по-остри.

Овен - делата ще говорят повече от думите

За Овните следващите дни ще покажат, че грижата не се доказва с обещания или дълги обяснения, а с конкретни действия. Помощта към близък човек, малката изненада или навременната подкрепа могат да променят атмосферата във връзката много по-бързо от поредния спор.

След преминаването на Венера във Везни напрежението постепенно ще отслабне, а разговорите ще станат по-спокойни. Това е подходящ момент за изглаждане на недоразумение, възстановяване на нарушено доверие или намиране на решение, при което и двете страни се чувстват чути.

Опасността идва от Марс в Близнаци, който според астролозите засилва нетърпението и желанието за незабавен отговор. Овните не бива да реагират импулсивно нито в личен разговор, нито в съобщенията, защото една прибързана реплика може да отвори стар конфликт.

Когато емоциите се повишат, най-разумният ход ще бъде кратка пауза. Ако Овните овладеят първоначалния си порив да се защитят или нападнат, дните до 9 август могат да им донесат повече близост и приятни моменти, отколкото спорове.

Дева - краят на безкрайното анализиране

Девите могат да започнат периода с необичайна чувствителност към всички недостатъци в отношенията си. Дребни пропуски, неизпълнени обещания или недостатъчно внимание ще им изглеждат по-сериозни, отколкото са в действителност.

Желанието всичко да бъде поправено веднага може да натовари както самите Деви, така и хората около тях. Ретроградният Сатурн според астрологичните прогнози насърчава връщането към стари въпроси, отговорности и съмнения, които досега са били отлагани.

Но идва шанс за промяна. Вместо да разнищват всяка дума и да търсят окончателно решение на всички проблеми, Девите ще постигнат повече с един обикновен жест на обич, грижа или разбиране.

Не е необходимо натрупаното с месеци да бъде разрешено в един разговор. Малките и последователни стъпки ще върнат хармонията по-бързо от критиките и опитите всичко да бъде поставено под контрол.

Периодът изисква внимание и към собственото състояние. Умората може да засили раздразнението и да превърне дребен проблем в голяма драма. Повече сън, тишина и време без служебни задачи ще помогнат на Девите да видят отношенията си по-ясно.

Рак - старите тревоги отново изплуват

За Раците най-голямото предизвикателство ще бъде да не позволят на емоциите да поемат управлението. Семейна тема, старо разочарование или неизказана обида може отново да излезе на преден план и да върне усещането, че миналото се повтаря.

Марс в Близнаци може да засили вътрешното напрежение и да събуди мисли, които Раците дълго са опитвали да оставят зад себе си. Опасността е страховете да бъдат приети за факти, преди да е проведен открит и спокоен разговор.

Най-доброто решение няма да бъде бягството от проблема, а краткото отдалечаване от силната емоция. Разходка, почивка сред природата, медитация или занимание, което изисква концентрация, може да прекъсне повтарящите се тревожни мисли.

Ако напрежението пречи на съня, записването на страховете в дневник ще помогне те да бъдат разгледани по-трезво. След време част от тях вероятно ще изглеждат преувеличени, а реалният проблем ще се окаже по-лесен за решаване.

Венера във Везни ще даде възможност за възстановяване на равновесието в дома и семейството. За Раците обаче условието е да говорят за чувствата си, без да обвиняват, и да чуят отсрещната страна, преди да правят крайни заключения.