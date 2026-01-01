Космически подем за 3 зодии. Улавят вълната на късмета
Очаква ги истински трамплин за финансови постъпления и лични победи
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Очаква ги истински трамплин за финансови постъпления и лични победи
Директното движение на Лилит според астролозите носи смелост за нова връзка, повече близост и край на болезненото връщане към миналото
Сезонът на Дева носи на избраниците на звездите повече увереност, силни решения и възможности, които трудно се пропускат
Девата поема контрол над трудна ситуация, а Скорпионът може да получи подкрепа от влиятелен човек
Близнаците ускоряват живота си, Девите получават шанс за професионален скок, а Стрелците влизат в силен любовен период
15 октомври и 16 ноември се очертават като особено силни моменти за сделки, предложения и нови източници на доход
Козирогът вижда резултат от дълго усилие, а Водолеят трябва да подреди стар финансов въпрос
Денят е идеален за практични решения и грижа за здравето
Девата може да отвори неочаквана професионална врата, а Рибите превръщат добра идея във възможност за доход
Телец, Лъв, Скорпион и Козирог по различен начин се връщат на крака дори след сериозен финансов удар
Телецът получава яснота и нови финансови възможности, а Скорпионът влиза в много по-силен социален и професионален период
Стрелецът се измъква от рутината, а Козирогът най-после получава важните отговори
Стари конфликти могат да се върнат. Бивши партньори могат отново да потърсят контакт
Ето какво го очакват и другите зодии
Подгответе се, има и такива дни
Любовта, работата и новите възможности застават на тяхна страна, ако не изпуснат точния момент
От 7 до 13 септември Козирог, Водолей и Риби получават възможност да обърнат важна страница в живота си
Денят отваря врати в работата и любовта, но предупреждава срещу прибързани финансови решения
Едни се съмняват до последно, други бягат от ограниченията, а трети пазят емоциите си зад висока стена
Месецът носи решаващи разговори, нови хора и моменти, в които някои връзки просто ще трябва да останат в миналото