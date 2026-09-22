Ден на ангелско число. 23 септември слага край на проблемите на 5 зодии

Трудните времена са напът да приключат за пет зодиакални знака след 23 септември 2026 г. Денят на ангелското число 23.09 носи така необходимата промяна.

Тъй като е деветият месец от годината, септември бе изцяло посветен на приключването на стари цикли и освобождаването от кармичен багаж, за да се разчисти път за нещо ново. Денят 23 засилва това значение. Въпреки че отделно ангелските числа 2 и 3 символизират сътрудничество в общуването или радост, донесена от запазването на вярата, тяхното комбиниране, за да образуват ангелското число 5, загатва за свише напътствана промяна.

Нарастващата луна продължава да преминава през иновативната енергия на Водолей, тя ни подсказва, че ако бъдем достатъчно смели да „разкъсаме веригата“ на предишните ограничения, това ще сложи край на трудните времена. В сряда тези астрологични знаци ще преживеят необходимите пробиви, които премахват тежестта, за да могат да посрещнат по-леки и светли дни, пише YourTanago.

Дева

Въпреки че мисълта ти препуска с хиляда километра в час, ти запазваш вътрешните си процеси за себе си, което може да се окаже изтощаващо и разочароващо. Денят на ангелското число 23.09 ти помага да разшириш перспективата си, за да разбиеш тухлената стена, която те държеше в застой.

Благодарение на паузата, предоставена от нарастващата луна във Водолей в сряда, твоят тих, но искрящ ум преживява мисловен пробив. Чрез задълбочен разговор имаш възможност да си проправиш път навън от остарял начин на мислене, който те е спирал досега.

Нумерологията на 23 септември носи просветлението, необходимо да сложиш край на мисловните блокове, причинявали трудни моменти в живота ти.

Риби

На 23 септември преживяваш събуждане. Енергията на този ден създава портал, който слага край на объркването, отваря преградите в ума ти и освобождава въображението ти.

В паузата, донесена от енергията на нарастващата луна във Водолей, твоите мечти са призовани на преден план. Онова конкретно виждане, от което умът ти не иска да се откаже, спокойно търси вниманието ти.

Когато тази мисъл ти хрумна за първи път, не разполагаше с необходимото, за да действаш по начина, по който искаше. Но благодарение на Деня на ангелското число 23.09 имаш разрешението на Вселената да засилиш звука на този искрящ шепот, за да може той да се материализира гласно.

Козирог

Когато нещата стигнат до своя край, не намираш за продуктивно да спориш с онова, което не можеш да контролираш. Практичният ти ум ти позволява да го пуснеш, за да насочиш енергията си към нещо, което има шанс да се развие. Енергията на Деня на ангелското число 23.09 те насърчава да визуализираш.

Онова, което някога си смятал за пясъчен замък, сега разкрива по-устойчива структура. Благодарение на нарастващата луна във неподвижния знак Водолей в сряда, ранната рамка на една идея прави възможно винаги да се върнеш към нея - независимо колко време е минало, защото тя се основава на твоя опит и експертиза.

Единствената причина тя да бъде спряна преди, бе че моментът не беше правилен. Божественият тайминг е това, което предоставя възможност за пробив на 23 септември.

Лъв

Никога не ти е било нужно разрешение, за да блестиш. Днешният ден не е изключение. Вярно е обаче, че енергията на деня ти дава повече от просто пространство и възможност да прожектираш светлината си отвъд това, което слънчевата ти визия обикновено позволява.

Срядата ти дава сигурността, от която се нуждаеш, за да позволиш на яркостта си да пробие през всички тъмни облаци, застанали на пътя ти, за да те забавят или спрат. Нарастващата луна в твоя противоположен знак ти носи спокойствие, особено по отношение на ново предизвикателство.

Някой е мислел, че провокирайки проявите на егото ти, ще те спре да блестиш или ще приглуши светлината ти. Денят на ангелското число 23.09 изпълва живота ти със слънчева сила, която слага край на всички трудности.

Овен

Енергията на Деня на ангелското число 23.09 ти напомня за вътрешната сила, която притежаваш и която винаги те извежда от трудните времена. Не че си я забравил, но когато се чувстваш заобиколен от проблеми, разочарованието ти понякога взема връх и си твърде пламенен, за да видиш голямата картина.

Нарастващата луна във Водолей в сряда ти помага да върнеш нещата в правилната им перспектива. Нека започнем с това: няма съмнение, че си най-добрият в това, което правиш, и нямаш нужда от чуждо потвърждение. Хората, които се съмняват в теб или се опитват да те омаловажат, само дават гориво на духа ти, за да реализираш намеренията си.

Това е енергията, която те мотивира на 23 септември. Върни се към този огън, за да се вдъхновиш, защото следващият ти удар ще бъде пробивът, който търсиш.