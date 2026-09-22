Скандалите не могат да я сломят: Голяма радост за Кейт

Въпреки последните скандали около кралското семейство, животът продължава за Уилям и Кейт.

Принцът и принцесата на Уелс оставиха личните драми на заден план и се посветиха изцяло на кралските си ангажименти. Наскоро те се отправиха на съвместна визита до остров Бюд, където спечелиха симпатиите на местните, включвайки се с усмивка във всичко – от традиционния спорт шинти и почистване на отпадъци до управление на трактор.

В началото на седмицата семейството имаше още един личен повод за радост: племенникът на принцеса Кейт – Иниго Габриел Мидълтън, навърши три години.

Малкият Иниго е единственото дете на по-малкия брат на Кейт – Джеймс Мидълтън, и съпругата му Ализе Тевене. Момченцето се появи на бял свят в болницата в Бейзингстоук на 21 септември 2023 г. Тогава щастливият баща трогна последователите си в Instagram с думите: „Колкото и подготвен да си мислех, че съм... нищо не можеше да ме подготви за тази преливаща емоция от първата ми среща с Иниго и за любовта към моята скъпа Ализе, когато от двама станахме трима.“

Няма съмнение, че Кейт е намерила специален начин да отбележи празника на малкия си племенник. Фамилията Мидълтън е известна със своята сплотеност, а принцесата поддържа изключително силна връзка както с Джеймс, така и със сестра си Пипа.

Силната семейна подкрепа при Мидълтън не е от днес. Още през 2010 г., в интервюто по случай годежа си, принц Уилям изтъкна: „Кейт има изключително близко и задружно семейство. Разбирам се страхотно с тях и съм истински късметлия, че са зад гърба ни.“

Тази стабилност е в ярък контраст с династията Уиндзор, която през последните години преминава през поредица от раздори, скандали и трусове след откровените интервюта на Хари и Меган и мемоарната книга на принца „Резервният“. На този фон фамилията Мидълтън затвърждава репутацията си на железен щит от лоялност. Както Карол Мидълтън веднъж мъдро отбеляза: „През годините стана напълно ясно, че най-разумната стратегия е просто да мълчиш.“