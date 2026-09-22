Хари готви пореден удар. Ново напрежение в кралското семейство

Принц Хари обмисля документален филм за майка си Даяна, който да бъде свързан с 30-годишнината от смъртта й през август 2027 г. Херцогът на Съсекс вече е разговарял с роднини и близки приятели на покойната принцеса, докато проучва различни начини да почете нейното наследство, пише „Дейли мейл“.

Сред хората, с които е бил в контакт, е и братът на Даяна - Чарлз Спенсър. Засега обаче няма подписан договор, потвърден филм или обявена премиерна дата. Източници, близки до Хари, подчертават, че той все още търси „най-смисления“ начин да отбележи годишнината.

Netflix отново влиза в картината

Ако проектът действително получи зелена светлина, една от възможностите е той да бъде разработен чрез Archewell Productions - компанията на Хари и Меган. Според британски и американски публикации Netflix би могъл да получи първа възможност да разгледа подобна продукция по силата на отношенията си с компанията. Засега обаче нито Archewell, нито Netflix са потвърдили, че филм за Даяна вече се снима.

Подобна продукция почти сигурно би предизвикала огромен интерес. Даяна загина на 31 август 1997 г. в Париж на 36-годишна възраст, а три десетилетия по-късно животът й, отношенията с кралското семейство и трагичната й смърт продължават да бъдат сред най-обсъжданите теми около британската монархия.

Братът на Даяна хвърли истинска бомба

Новината за плановете на Хари идва точно когато Чарлз Спенсър публикува книгата си „Swan Song: Diana, My Sister“, която предизвика изключително остра реакция от Бъкингамския дворец. В нея граф Спенсър твърди, че дни след смъртта на сестра му тогавашният принц Чарлз му казал, че скоро ще я забравят. Твърдението е част от разказа му за ожесточен спор дали Уилям и Хари, тогава на 15 и 12 години, трябва да вървят зад ковчега на майка си.

Спенсър твърди, че категорично се е противопоставил на участието на момчетата в процесията, защото според него Даяна никога не би пожелала децата й да бъдат подложени на подобно публично изпитание. Той описва последвалия разговор с Чарлз като изключително тежък и обвинява сегашния крал, че тогава е проявил презрение към бившата си съпруга. Това са твърдения на Спенсър, които Бъкингамският дворец оспорва.

Реакцията на двореца беше необичайно остра за стандартите на британската монархия. Оттам заявиха, че болката от загубата на сестра може да повлияе върху преценката и спомените дори много години по-късно. Формулировката беше възприета като директно отхвърляне на версията на граф Спенсър.

А къде е Уилям?

Тук историята става още по-деликатна. През 2017 г., за 20-годишнината от смъртта на Даяна, Уилям и Хари участваха заедно в документалния филм на Би Би Си „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy“. Днес подобно общо участие изглежда далеч по-малко вероятно заради продължаващото отчуждение между двамата братя.

Британските таблоиди вече твърдят, че евентуален самостоятелен проект на Хари може да раздразни Уилям, тъй като би създал впечатлението, че херцогът на Съсекс се превръща в основния публичен пазител на наследството на майка им. Някои публикации стигат до твърдения, че принцът на Уелс е „ужасен“ от подобна перспектива, но това се основава на неназовани източници и не е потвърдено от двореца.

Затова засега сигурното е само едно - Хари действително проучва варианти как да отбележи 30-годишнината от смъртта на Даяна и документален филм е сред тях. Но ако проектът се реализира, той ще излезе в момент, когато една стара семейна трагедия отново е в центъра на публичното внимание, Чарлз Спенсър води открит спор с двореца, а отношенията между двамата синове на Даяна остават дълбоко замразени.