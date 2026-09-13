Хари и Меган отново в окото на бурята

Принц Хари, Меган Маркъл и децата им Арчи и Лилибет се завърнаха във Великобритания само преди броени дни, но драмите започнаха почти мигновено. Крал Чарлз III побърза да разясни статуса на сина си и снаха си, напомняйки, че те вече не са работещи членове на Бъкингам. Херцогът и херцогинята на Съсекс няма да изпълняват официални ангажименти на двора, се казва в писмото на монарха до Би Би Си. Пак в него той акцентира, че те все така нямат право да използват титлите „Н.В.“ - Негово/Нейно кралско височество, а са „частни граждани с търговски и благотворителни интереси.“ Според източници от двореца писмото е изпратено още до екипа на принц Хари, правителството, военните институции и лорд-лейтенантите. Така служителите, които участват в организирането на кралски посещения и ангажименти, ще са наясно, че всички действия на двамата Съсекс няма да бъдат свързани с протокола и графика на кралското семейство. Всичко това се случва преди очакваните публични появи на Съсекс през есента в подкрепа на техните благотворителни организации в Обединеното кралство.

Кралят подчертава, че така нареченото „Споразумение от Сандрингам“ остава в сила. То беше договорено, когато Хари и жена му напуснаха Англия. „Добре известно е, че през януари 2020 г. херцогът и херцогинята се оттеглиха от изпълнението на представителни задължения от името на монарха. Благотворителната дейност на херцога и херцогинята е техен личен въпрос.“, се допълва в съобщението.

Все още има нерешени спорове и за охраната им в Обединеното кралство, а в писмото изрично се уточнява: „Всички оперативни въпроси, свързани със сигурността, ще продължават да се насочват към съответните полицейски органи.“ Източници от Бъкингам коментират, че е за предпочитане писмото да бъде оповестено публично в дух на прозрачност пред риска да изтече в медиите. Говорител на херцозите на Съсекс пък заяви, че принц Хари и Меган са изненадани, тъй като не са били информирани предварително. От Бъкингам очаквано убеждават в обратното.

Хари и Меган са изразили остро недоволство от написаното и настояват да бъдат възприемани като „публични личности“ и да се зачита ролята им на членове на кралското семейство, въпреки че вече не изпълняват официални задължения и не получават публично финансиране. Възникнаха и съмнения дали моментът на публикуване е избран умишлено, за да повлияе върху решението на комисията Ravec относно охраната на принц Хари в Обединеното кралство - твърдение, което запознати категорично отричат, посочвайки, че целта е била просто да се внесе яснота. Изпълнителният комитет за кралски особи и VIP лица, в който влизат и представители на министерството на вътрешните работи, взима решения за сигурността на членовете на кралското семейство и обществените личности, а принц Хари и преди се е оплаквал от липсата на адекватна полицейска защита в Обединеното кралство. Министерството на вътрешните работи не коментира подробности по казуса. Затова пък принц Уилям е достатъчно гневен. Според тиражираната в английските медии информация бъдещият монарх е бесен от факта, че брат му се представя за работещ член на кралското семейство след завръщането си. Смята се, че напрежението е започнало по време на последната визита на Хари в Украйна, когато той отвърна на критиците: „Аз винаги ще бъда част от кралското семейство. Тук съм, за да работя и да правя точно това, за което съм роден.“ Според информатор на RadarOnline от кралския двор Уилям е потресен от поведението на Хари, който се държи така, сякаш може да се върне към ролята си на работещ кралски член, когато му скимне. Споразумението от 2020 г. е категорично - Хари и Меган искат независимост, а получаването ѝ означава отказ от всякакви претенции към официален статус. „Най-голямото разочарование за Уилям е да гледа как Хари „разиграва ролята на действащ представител на короната“, клюкарстват в Бъкингам. Няма съмнение, че завръщането на Хари във Великобритания изостря максимално ситуацията. Твърди се, че Уилям настоява за категорична граница между тези, които официално представляват краля, и тези, които нямат това право. Говорител допълва, че Уилям се опасява от поведението на Хари, който вярва, че оттеглянето от официалните му ангажименти никога не го е спирало да продължи обществената си дейност, с която е свикнал още от дете.