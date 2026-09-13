Три зодии ще дразнят останалите с късмета си. Идват дни на голям подем

До края на сезона на Дева три зодиакални знака навлизат в изключително силен период, в който късметът може да изглежда почти прекален. Професионалният астролог Ема Джейд прогнозира, че до 22 септември обстоятелствата ще започнат да се нареждат в тяхна полза, а някои от възможностите могат да се окажат повратни за кариерата, отношенията и личното им усещане за стабилност.

Според нея сезонът на Дева възнаграждава именно постоянството, практичността и способността човек да подреди живота си - качества, които тези три знака притежават в изобилие. За част от тях започва истинско освобождаване от тежък период, а при други се отваря врата към ново професионално ниво.

Телец - земята най-после спира да се люлее

За Телците последният период може да е изглеждал като безкрайно чакане нещо най-сетне да се размести. Застой в работата, отношенията или личните планове е създавал усещането, че обичайните усилия не дават предишния резултат. Според Ема Джейд това започва да приключва.

Една от причините астрологът вижда в излизането на Уран от Телец. „Това е първата есен от осем години, в която земята не е извадена изпод краката ви“, казва тя. Уран премина в Близнаци през 2026 г., с което приключи дългогодишното му присъствие в знака на Телеца.

За Телците това символично означава връщане на усещането за почва под краката. Сезонът на Дева също работи добре с тяхната земна природа - вместо непрекъснати сътресения идват повече предвидимост, практичност и възможност да се гради върху вече постигнатото.

Периодът обаче няма да бъде напълно безоблачен. След 14 септември могат да се върнат разговори, които Телците избягват още от юли. Разликата е, че този път те ще са много по-готови да кажат какво чувстват и да поставят собствените си интереси на масата.

Именно това може да донесе най-голямото облекчение. Натрупаната тежест започва да пада, а комфортът, спокойствието и личното благополучие излизат на преден план. След период, в който Телците често са се приспособявали към обстоятелствата, идва време самите те да определят правилата.

Дева - нова глава започва точно сега

Едва ли е изненада, че Девата попада сред големите фаворити. Това е нейният сезон, а присъствието на Меркурий в знака допълнително засилва качества като аналитичност, бърза мисъл и способност да се вижда онова, което другите пропускат.

Ема Джейд прогнозира, че Девите ще бъдат „най-проницателният човек в стаята“. Те могат да забелязват малки, но решаващи детайли, да разбират скрити мотиви и дори да се окажат прави по въпроси, по които останалите още спорят.

Особено важен момент идва около Новолунието в Дева. Астрономически то настъпва късно на 10 септември по американското източно време, което за България вече е сутринта на 11 септември. Именно затова 11 септември може да се разглежда като силна дата за ново начало при Девите.

Това може да бъде стартова точка за проект, решение или промяна, за която досега не е достигала решителност. Възможностите ще бъдат много, но тук има едно важно предупреждение - не започвайте нещо само за да впечатлите околните.

Най-силният избор ще бъде онзи, който има истински личен смисъл и към който Девата би останала отдадена и през октомври. Ако постоянството се запази и първите трудности не я откажат, точно този проект може да се превърне в неочакван трамплин към по-високо професионално ниво.

Козирог - идва усещането, че всичко най-после работи

Сезонът на Дева по принцип е благоприятен за Козирозите, но тази година според Ема Джейд ефектът е още по-силен. Причината отново е Меркурий, който до около 10-11 септември преминава през Дева - позиция, която в астрологията се свързва със силна логика, точност и практично мислене.

Астрологът го определя като периода, в който Меркурий е „най-силен за цялата година“. Затова усилията, вложени сега в важни задачи, могат да дадат много по-осезаем резултат от очакваното.

Още по-хубавото за Козирозите е, че успехът този път не трябва непременно да бъде извоюван с изтощителна битка. Някои процеси ще започнат да се развиват естествено, пречки ще отпадат, а правилните хора и обстоятелства могат да се появяват точно когато са необходими.

Това ще върне едно много важно за Козирога усещане - контролът. Решителността, последователността и благоприятното стечение на обстоятелствата могат да помогнат да бъдат преодолени препятствия, които доскоро са изглеждали твърде големи.

Ключът е в ясните граници. Козирозите не трябва да се страхуват да кажат какво искат, какво няма да приемат и докъде са готови да правят компромиси. Именно тази твърдост може да ги доведе до голяма победа.

10 септември е особено важна граница според Ема Джейд, защото около този момент Меркурий започва да напуска Дева и част от допълнителния импулс постепенно отслабва. Благоприятният период обаче продължава до 22 септември, така че постигнатото сега може да бъде развито и през следващите дни.