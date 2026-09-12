Нови разкрития за смъртта на полицая от протестите ОБНОВЕНА

Нови подробности се появиха около смъртта на полицая Петко Атанасчиков, който стана разпознаваем след протестите в София в края на 2025 г.

Според публикация на БЛИЦ, от СДВР са посочили пред ПИК TV, че според близки на служителя зад трагедията може да стои любовна драма. В същото време негови колеги споделят различна версия. Според тях Атанасчиков се е чувствал под силен натиск заради последиците от поведението му по време на протестите и последвалата дисциплинарна проверка.

Към момента няма основание нито една от тези версии да бъде посочвана като окончателно установена причина за смъртта му.

СДВР : Близките говорят за любовна драма

На въпрос за възможните причини за трагедията от СДВР са заявили пред журналистката Соня Колтуклиева, че според близките на Атанасчиков става дума за любовна драма, като са отказали допълнителен коментар.

Това поставя нова версия до появилите се по-рано твърдения за тежкото емоционално състояние на полицая.

Колеги обаче сочат друга причина за напрежението

Според колеги на Атанасчиков той се е чувствал тормозен и притискан от дисциплинарната проверка, започнала след случая от протестите. Именно тогава служителят на Охранителна полиция към СДВР се превърна в едно от най-коментираните лица в социалните мрежи.

Причината беше кадър, на който той се плези по време на охраната на протестите в столицата.

Снимката предизвика вълна от остри реакции и обвинения в непрофесионално поведение.

Независими публикации също потвърждават, че след разпространяването на кадъра Атанасчиков е бил подложен на сериозна публична критика.

Самият той проговори след скандала

Няколко дни след протестите Атанасчиков публично обясни своята версия за случилото се.

По думите му полицаите били подложени на продължителни обиди и напрежение, а неговата реакция дошла след часове работа в силно изнервена обстановка. Той призна, че не е трябвало да се плези и изрази съжаление за поведението си.

Впоследствие обаче негативните реакции около името му продължили. Според публикации негови колеги твърдят, че случилото се му се е отразило тежко емоционално.

Бил на работа непосредствено преди трагедията

Атанасчиков е работил в Охранителна полиция на СДВР. По неофициална информация малко преди смъртта си той е бил на служба при охраната на футболния мач между „Левски“ и ЦСКА, след което се прибрал в дома си в София.

По-късно негови близки се опитали да се свържат с него, а след като не получили отговор, отишли до жилището му, където той бил открит мъртъв.

Какво всъщност е довело до трагедията?

Именно това остава големият въпрос.

От едната страна е версията, приписвана от СДВР на негови близки, за лична любовна драма. От другата са твърденията на колеги за силно напрежение около дисциплинарната проверка и публичния натиск след протестите.

Директорът на гимназията, която е завършил Петко Атанасчиков публикува обръщение във Фейсбук.

Ето какво пише той:

"ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов” скърби!

Петко Атанасчиков беше наш ученик, който се дипломира през 2017 година.

Винаги усмихнат, лъчезарен и готов да помага във всичко. Добър ученик и спортист. Физически и психически беше силен и устойчив.

Негативните коментари за него не кореспондират с истината, но те бавно и сигурно убиват емпатията и хора, променят и съдби.

Почивай в мир, прекрасно мъжко момче!"