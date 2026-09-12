Честит рожден ден на Аня Пенчева

Рожден ден днес празнува секссимволът на българското кино Аня Пенчева.

Родена на 12 септември 1957 г. в Смолян, пътят ѝ към голямата сцена започва с образованието ѝ във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, където завършва актьорско майсторство през 1980 г. в класа на проф. Сашо Стоянов. Веднага след това постъпва в Народния театър за младежта (днес Младежки театър „Николай Бинев“), а от 1987 г. става част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“, където създава десетки ярки и запомнящи се роли.

Освен с богатата си театрална кариера, Аня Пенчева добива огромна популярност и от екрана. Участва в над 40 български филма и телевизионни продукции. Сред най-известните ѝ роли са тези във филмите „Адаптация“, „Хан Аспарух“, „Време разделно“ и сериала „Хотел България“. Несъмнената ѝ харизма, женственост и завладяващо сценично присъствие я превръщат в любимка на няколко поколения зрители.

През годините актрисата участва и в множество телевизионни формати и риалити програми, потвърждавайки статута си на една от най-обсъжданите и влиятелни фигури в българския шоубизнес. Майка е на телевизионната водеща Петя Дикова и мотосъстезателя Ангел Караньотов.

Днес празнуват още:

Иво Хаджимишев, художник-фотограф и журналист

Любомир Денев, музикант, композитор и диригент

Петър Лесов, олимпийски и двукратен европейски шампион по бокс

Рени Врангова, актриса

Васил Марков, журналист