Тити Папазов разкъса ефира с думите за Илияна Йотова

Константин Папазов е част от Инициативния комитет на Илияна Йотова, застанал зад настоящия президент преди изборите на 25 октомври.

От ефира на Bulgaria On Air той призова конкурентите на Йотова да я победят с качества, а не с компромати.

"2007 г. бях кандидат за кмет на София, лека лудост. Вярвах, че ще стана кмет. Имах вътрешна мотивация и безумна вяра в Господ. Това ме изкара на политическия терен. Колкото загубих в тези избори, 10 пъти повече спечелих. Моят живот е баскетболът. На политическия терен щях да бъда неудобен. Научих, че няма лоши въпроси, има лоши отговори. Трябва да спечелиш хората с позитивизъм", коментира гостът на "Денят On Air".

Според Папазов 19 години по-късно българското политическо общество не е узряло какъв е смисълът, когато отиваш на избори.

"Излез и покажи с какво си по-добър. Тези, които днес съдят г-жа Йотова, излезте и я победете с качества и хоризонти, които ще начертаете на този изстрадал народ. Излизайте и печелете хората", настоя баскетболният треньор.

По думите му "изведнъж" днес президентът става много важен.

Папазов сподели, че е получил доста критични обаждания защо е влязъл в Инициативния комитет на Йотова.

"Заставам с лицето си и не се срамувам от това решение. Познавам се от 2000 г. със съпруга на г-жа Йотова. Ние имаме семейни приятелски отношения. Имам доблестта да гледам всеки в очите. Моят дядо е генерал от Царска България - един от малкото останали живи след 1944 г. Наградата е била да отиде в Белене. След 7 години там се прибира и баба ми го пита: "Кого търсите?", разказа той.

Папазов припомни как е подкрепил Георги Първанов за президент преди години и изтъкна, че само на едно място сме искрени и искаме най-доброто:

"Когато детето ни е болно и искаме най-добрия лекар да ни излекува рожбата. Не се интересуваме дали е комунист или демократ, дали е от "Левски", или от ЦСКА. Ако няма конкуренция, никога няма да има развитие в една държава."

Според него са глупости, че европейската ориентация на България е застрашена.



