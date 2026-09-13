Тити Папазов разкъса ефира с думите за Илияна Йотова
Той даде много интересен съвет как да гледаме на живота
Следете всички новини, анализи и коментари за Папазов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той даде много интересен съвет как да гледаме на живота
Семейството на Папазов е с негативни резултати за коронавирус
Специална комисия, в която един от членовете е Константин Папазов, ще решава какво наказание да даде на Тити за поведението му по време на двубоя "Бер...
Ще оставя браншът да посочи човека, който ще отговаря за туристическия сектор в общината, ако бъда избран за кмет на Варна. Това се зарече кандидатът...
Време е съгражданите ми да дадат урок на България и да поискат промяна Данаил Папазов, кандидат за кмет от коалиция "Живот за Варна" - Г-н Папазов к...
По-голямата част туристическата такса да се реинвестира в туризма. Това е основният ангажимент, който кандидатът за кмет на Варна Данаил Папазов пое к...
Бившият шеф на пристанище Варна и министър на транспорта от кабинета "Орешарски" кап. Данаил Папазов каза "да" и влиза в битката за кмет на Варна. Пре...
Бургас. Щетите от влаковата катастрофа при гара Калояновец се равняват на над 2 млн. лв., обяви в Бургас министърът на транспорта Данаил Папазов. По...
Бургас. „Инвестираме над 8 млн. лв. за модернизацията на жп гара Бургас", обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Дан...
Варна. Едва след точна оценка на щетите във Варна и Добрич средствата от дарителската кампания в помощ на пострадалите ще бъдат разпределени от съотве...
София. 20 акта са съставени на автобуси, превозващи ученици, при разпоредена проверка за техническата изправност от министъра на транспорта, информаци...
Видин. Министърът на транспорта, съобщенията и информационните технологии Данаил Папазов и зам.-министърът на младежта и спорта Йордан Йовчев потърсих...
Е-правителството с 348 точки до есента
Спряно е вписването на промените в Съвета на директорите на БФБ-София АД, гласувани от акционерите на 14 януари 2014 г., с решение на Софийски градски...
Сред бранша няма нагласа за нов бунт, успокоява министър Данаил Папазов
София. Националното сдружение на автобусните превозвачи днес ще се срещне с министъра на транспорта Данаил Папазов, за да обсъдят проблемите със сивия...
За 3 дни са проверени 1170 превозни средства, като 17 коли са спрени от движение
София. Очакваме БДЖ "Товарни превози" да минат здраво на печалба. Това заяви Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил...
Подготвя се разсрочване на оставащите 624 млн. лева за 10 години
София. Цените на жп билетите от София до морето ще поскъпнат от догодина. За останалите направления не се предвижда увеличение на цената, съобщи транс...