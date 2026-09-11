„Лукойл Нефтохим“ извършва проверки след сигналите от Бургас

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ обяви, че извършените проверки след сигнали на граждани за неприятни миризми не са установили превишения на контролираните показатели за качеството на атмосферния въздух. От компанията посочиха, че приемат сигналите с необходимата сериозност и работят в координация с РИОСВ-Бургас и Община Бургас. Проверено е и технологичното състояние на инсталациите, като според дружеството те са работили в нормален режим.

След постъпилите сигнали на 9 и 11 септември екипи на ЕПАС и главният еколог на дружеството са извършили многократни обследвания на атмосферния въздух както на територията на рафинерията, така и в районите, откъдето са дошли оплакванията. „При извършените измервания не са регистрирани стойности на контролирани замърсители“, заявиха от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“.

Проверено е било и състоянието на технологичните инсталации. Според компанията те са работили нормално, без увеличение на натоварването, а събраните данни са предоставени на РИОСВ-Бургас и Община Бургас.

От дружеството подчертаха, че трябва да се прави ясно разграничение между наличието на неприятна миризма и превишаването на нормативните показатели за качеството на атмосферния въздух.

Данните от мониторинга за 9 и 10 септември не показват превишения на установените норми по основните контролирани показатели, се посочва още в позицията.

Отчетените по-високи концентрации на бензен в автоматичната измервателна станция „Долно Езерово“ също са били под средногодишната нормативна стойност.

В позицията си „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ заявява, че ще предприеме необходимите действия във връзка с „установеното нарушение“, без в предоставения текст да се уточнява какво точно е то.

Компанията ще съдейства на компетентните институции за установяване на причините за разпространението на неприятните миризми и заявява, че ще продължи да работи открито с институциите и жителите на Бургас.

От дружеството подчертават, че основа за този диалог трябва да останат измеримите данни, експертната оценка и конкретните действия.

Стандарт публикува и оригиналния текст на позицията

ПОЗИЦИЯ НА „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД приема с цялата сериозност сигналите на граждани за неприятни миризми и подхожда към всеки подобен сигнал с необходимото внимание и отговорност, в координация с РИОСВ - Бургас и Община Бургас.

В изпълнение на съгласувания план за НМУ при получените сигнали на 9-ти и 11-ти септември, 2026 г., екипи на ЕПАС и Главен еколог извършиха многократни обследвания на атмосферния въздух както на територията на рафинерията, така и на местата, от които са постъпили сигналите. При извършените измервания не са регистрирани стойности на контролирани замърсители. Проверено е технологичното състояние на инсталациите. Констатирано е , че са работили в нормален режим, без увеличение на натоварването и всички данни са предоставени на гореспоменатите институции.

Важно е ясно да се разграничават наличието на неприятна миризма и превишаването на нормативните показатели за качеството на атмосферния въздух. Данните от мониторинга за периода 9-ти и 10-ти септември, 2026 г., не показват превишения на установените норми по основните контролирани показатели. Отчетените завишени концентрации на бензен в АИС „Долно Езерово“ са под средногодишната нормативна стойност.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД ще предприеме необходимите действия по установеното нарушение, ще съдейства на компетентните институции за установяване на причините за разпространението на неприятни миризми и ще продължи да работи открито с институциите и жителите на Бургас, като основа на диалог остават измеримите данни, експертната оценка и конкретните действия.