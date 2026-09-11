Безопасна ли е храната у нас? Министър Абровски с важни разкрития

Българските потребители трябва да бъдат спокойни, че до тях не достига храна, която може да застраши тяхното здраве. Това посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос на Любен Иванов от „Демократична България“ във връзка с информацията, че през последните месеци европейските системи за обмен на информация и ранно предупреждение, включително Системата за бързо предупреждение за опасни храни и фуражи (RASFF), съдържат данни за увеличен брой уведомления, свързани с химични замърсители в храни и фуражи, включително микотоксини и афлатоксини.

Абровски заяви, че ролята на правителството и на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е да гарантира здравето и консумацията на безопасна българска храна, предаде БТА.

По думите на министъра през последните месеци със заповеди на изпълнителния директор на БАБХ е бил реализиран засилен извънпланов официален мониторинг за съдържание на микотоксини, афлатоксин М1 в млякото и млечните продукти и афлатоксин B1 във фуражите. На мониторинг са били подложени всички постъпващи като суровина в млекопреработвателните предприятия на страната пратки млечни суровини, сурово мляко, млечен концентрат и други температурнообработени млека UHT, мляко на прах, суроватка на прах и други млечни деривати.

За периода от 10 юни до 10 юли 2026 година са анализирани 69 пратки от посочените суровини, като несъответствие по отношение на афлатоксин M1 не са установени.

По отношение на млякото за пиене – пастьоризирано и температурнообработено мляко от търговската мрежа на страната, със заповед от 29 юни 2026 година са взети и изпитани 17 проби, от които 14 пастьоризирани и 3 температурнообработени млека от различни търговски марки и производители, произведени от мляко с произход България, Европейски съюз и трети държави. По показател афлатоксин M1 във всички проби количеството е под максимално допустимите стойности. В рамките на същата заповед са взети още 8 проби мляко за пиене на случен принцип от търговската мрежа за наличие на афлатоксин M1, като при три от тях е констатирано наличие над нормата на въпросния токсин.

Абровски посочи още, че е получен и сигнал от неправителсвена организация за установени при техни анализи положителни резултати за наличие на афлатоксин M1 над допустимите норми в млека, предлагани в търговската мрежа. По случая са предприети незабавни действия от страна на БАБХ и всички налични количества прясно мляко от засегнатите партиди са изтеглени от търговската мрежа. Извършени са проверки на млекопреработвателните предприятия, които са ги произвели, установени са фермите, от които е получено суровото мляко, където също е извършено проучване.

По отношение на суровото мляко и термично обработеното мляко, постъпващи във всички млекопреработвателни предприятия, е извършен ежедневен мониторинг. В четири обекта, едно млекопреработвателно предприятие и три животновъдни обекта е констатирано наличие на афлатоскин M1 над допустимите граници. Наложена е официална забрана за движение на животните и за реализация на добитото сурово мляко, което не е допуснато в хранителната верига. В една проба от царевица от всички проби от фуража е констатирано съдържание на афлатоксин B1. На собственика на животновъдния обект е връчено разпореждане за унищожаване на партидата царевица.

При извършения самоконтрол с бърз тест на другите количества сурово и температурно преработено мляко , постъпили в млекопреработвателните предприятия на територията на страната до момента не са отчетени проби със завишени нива на афлатоксин M1 над максимално допустимите количества.

Извършена е актуална оценка на риска и броя на пробите сурово мляко, който е увеличен повече от два пъти над заложения мониторинг, като са взети предвид повишеният процент на несъответстващите резултати и по-мащабното райониране в страната. Към 31 август 2026 година са взети и анализирани 323 проби от фуражи за съдържание на афлатоксин B1, като само за периода от 13 юли до 30 юли са взети и анализирани над 140 проби. От всичките 323 проби, 183 проби са анализирани и за съдържанието на други токсини.

В периода от 1 януари до 31 август 2026 година са получени 9 несъответстващи резултата от проби, взети от фуражи. Във връзка с тях са извръшрени проверки и са предприети съответните административни мерки.

Абровски посочи, че анализът на данните в Системата за бързо предупреждение за опасни храни и фуражи (RASFF) показва, че България не е сред най-силно засегнатите от уведомления, свързани с микотоксини и афлатоксини, като получените уведомления засягат предимно храни от растителен произход.

„Българските потребители трябва да бъдат спокойни, че до тях не достига храна, която по някакъв начин може да застраши тяхното здраве. Когато такава храна, както виждате, не е допусната и българските граждани не са обезпокоявани, аз смятам, че ние всички сме си свършили работата“, добави Абровски.

В рамките на парламентарния контрол министърът на земеделието бе попитан от Айлин Пехливанова от „Продължаваме промяната“ относно мерките, предприето от земеделското министерство във връзка с огнищата на шарка по дребните преживни животни у нас и дали се планира да се пристъпи към ваксинация.

Абровски изброи редица предприети мерки за осигуряването на биосигурността и управлението на риска относно шарката по дребните преживни животни. По думите на министъра за разлика от миналата година, когато огнищата на шарка са били близо 200, през тази година те са само 32 на брой в резултат на предприетите мерки на правителството по отношение на контрола на разпространяването на тази болест.

„Ваксинацията не е панацея“, каза той, добавяйки, че тя е част от комплексните мерки по отношение на превенцията. По думите му, правителството спазва всички мерки и изисквания, което се доказва от ниския брой огнища, като към този момент няма как да се говори за пристъпване към ваксинация.

„Ние сме готови да ваксинираме, но като част от цялостната концепция и мерки за превенция“, каза той.