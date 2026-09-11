Дунав губи още сантиметри, корабоплаването остава под натиск

Нивото на Дунав продължава да спада по целия български участък, макар спадът през последното денонощие да е сравнително малък. Всички водомерни постове отчитат ново отстъпление на водата с между 1 и 6 сантиметра, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Ограниченията за газенето на плавателните съдове остават в сила, а хидроложката обстановка продължава да бъде сложна.

Най-голямото понижение през последните 24 часа е измерено при Силистра. Там нивото е достигнало минус 110 сантиметра спрямо условната кота нула. При Русе стойността е още по-ниска - минус 121 сантиметра.

Макар дневният спад да се измерва само в няколко сантиметра, продължителната тенденция към ниски води остава проблем за корабоплаването. Малката дълбочина ограничава допустимото газене на плавателните съдове и принуждава операторите да се съобразяват с намаления капацитет на корабите при превоз на товари.

Добрата новина е, че през последното денонощие не са регистрирани нови случаи на заседнали плавателни съдове нито в корабоплавателния път, нито извън него. Това съобщават от дирекция „Речен надзор“.

Въпреки това всички въведени ограничения за газенето остават в сила по целия български участък на Дунав. Те са необходими заради плитчините и намалените дълбочини, които при ниски води създават риск за по-тежко натоварените кораби.

Продължаващото понижение на реката идва на фона на вече продължителен период на ниски водни нива. Затова дори минималните дневни спадове се следят внимателно, тъй като натрупването им може допълнително да затрудни движението по един от най-важните транспортни коридори в Европа.

Засега няма признаци за рязко подобрение на ситуацията. Данните на ИАППД показват, че Дунав остава на много ниски нива, а корабоплаването по българския участък ще продължи да се осъществява при ограничения и повишено внимание.