Христо Мутафчиев с първи думи след инцидента

Мистерията около инцидента с Христо Мутафчиев, заради който актьорът внезапно отмени свое представление в Балчик, започва да се разплита.

Преди дни звездата на българския театър притесни почитателите си с новината, че е претърпял „лек, неочакван инцидент“, но тогава не разкри какво точно се е случило.

Както "Стандарт нюз" писа, заради случилото се Мутафчиев не успя да излезе пред публиката с моноспектакъла си „Плач на ангел“ в Балчик.

Тогава той побърза да успокои всички с думите, че „всичко е наред“ и изрази надежда съвсем скоро отново да се срещне със зрителите.

„Добре съм, всичко е наред“, успокои почитателите си той, след като се наложи да промени плановете си за Балчик.

Какво точно е станало обаче остана загадка.

По информация на близки до него Мутафчиев се е спънал и леко е навехнал китката си. Самият той обаче не уточнява естеството на травмата, затова тази информация не е официално потвърдена.