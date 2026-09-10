Още една звезда излита от БНТ

Българската национална телевизия сваля от екран и предаването „Вечерното шоу“, което последно бе водено от Тончо Токмакчиев.

На шоуто не му върви от самото начало, защото водещите се сменяха често, а на стола в студиото седяха Митко Павлов, Орлин Павлов, Ники Станоев, Жоро Любенов и Андреа Банда Банда.

Променяше се и денят на излъчване, но рейтингът така и не помръдна в положителна посока. Затова и шефовете на БНТ решиха да се простят с предаването.

От националната телевизия си тръгна и Диана Любенова с предаването „Имате среща“. Диана изкара 3 години в БНТ.